Стармер: у Европы должен быть план сдерживания РФ на случай соглашения по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что у Европы должен быть план сдерживания России после разрешения конфликта на Украине. Ранее он заявил, что коалиция европейских стран готова к отправке миротворцев на Украину. В Москве заявляют, что РФ компромисса по этому вопросу не приемлет. Следующий саммит европейской коалиции пройдет 27 марта.

У Европы должен быть план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The New York Times заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

«Как нам убедиться в том, что есть план, который мы сможем реализовать в случае заключения сделки? Мы не можем просто ждать сделки и говорить: «Хорошо», а потом чесать голову», — приводит его слова газета.

Стармер также сказал, что Европа должна сыграть ведущую роль в предоставлении Украине «надежных гарантий безопасности».

«Я не доверяю Путину и поэтому отношусь ко всему, что он говорит, с некоторой долей осторожности. Мы знаем, что произойдет, если не будет договоренностей о безопасности, а именно: через некоторое время он нарушит сделку»,

— заявил британский премьер.

В Кремле отношение Европы к урегулированию конфликта на Украине назвали парадоксальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Ситуация, действительно, складывается парадоксальная. С одной стороны, Европа должна быть абсолютно заинтересована в мире . Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя», — сказал представитель Кремля.

Европейский план

В начале марта Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон представили свой собственный план прекращения огня на Украине. Макрон тогда заявил газете Le Figaro, что в случае достижении соглашения по этому вопросу между Москвой и Вашингтоном, российская сторона якобы будет стремиться «унизить» Киев через демилитаризацию.

План Стармера и Макрона предполагал «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» сроком на 30 дней, при этом с продолжением боевых действий на земле. После этого, по словам Макрона, на втором этапе планировалось размещение на Украине европейских военных в качестве миротворцев.

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При этом размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Газета Financial Times сообщила, что на прошедшей встрече коалиции Стармер сместил акцент с отправки сухопутных войск на Украину, уделив больше времени потенциальным действиям в воздухе и на море.

По данным The Telegraph, Стармер пояснил, что военное планирование коалиции разделено на несколько направлений, в том числе воздушное, сухопутное и пограничное. Он подчеркнул, что Великобритания не должна заменять украинские войска, а лишь помогать в самообороне. Также обсуждалась возможность отправки британских истребителей Typhoon или F-35 для прикрытия потенциальной миссии.

При этом Стармер признал, что пока нет четких сигналов о военной поддержке от США, необходимой для миротворческих сил. Макрон также предложил рассмотреть альтернативу — отправку миротворцев под эгидой ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских миротворцев на Украине. По словам Лаврова, такой шаг позволит странам Запада отказаться от участия в мирном урегулировании, так как этими войсками они будут поддерживать военные действия ВСУ.

Несмотря на это 20 марта Стармер заявил, что сроки размещения «миротворцев» на Украине становятся «более понятными». По его словам, план коалиции, возглавляемой Великобританией и Францией, переходит в «оперативную фазу».

Новый саммит этой коалиции состоится 27 марта, сообщил президент Макрон.