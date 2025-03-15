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Зеленский назвал сроки подготовки к перемирию на Украине

Зеленский: подготовка к перемирию на Украине может занять больше месяца
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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс подготовки к прекращению огня в зоне конфликта может продлиться более месяца. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Глава Украины также высказался против идеи бессрочного перемирия.

«Крайне важно, чтобы в соглашении о прекращении боевых действий был четко обозначен срок. Это ограничит возможности России манипулировать ситуацией, создавая иллюзию «вечного замороженного конфликта»», — подчеркнул Зеленский.

15 марта Владимир Зеленский утвердил состав делегации для подготовки мирных переговоров. Он также выступил против бессрочного перемирия и настаивает на том, что боевые действия должны прекратиться только на определенный срок. Тем временем в Лондоне, активно поддерживающем Киев, назвали реакцию Путина на предложение о прекращении огня «недостаточно хорошей» и пригрозили, что Европа усилит санкции в случае отказа Москвы от перемирия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии объявила об отказе страны от участия в военной миссии на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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