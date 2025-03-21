«Турцию не на улице нашли»: Эрдоган вновь выступил против митингов в стране

Во время протестов в Стамбуле, 21 марта 2025 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство не будет сдаваться уличному террору, так как страну «не нашли на улице». По его словам, оппозиционеры посягают на стабильность турецкого народа, призывая его выходить на акции протеста, в ходе которых страдают полицейские. Оппозиционный лидер Озгюр Озель заявил, что митинги продолжатся. Он также призвал силовиков не использовать оружие и перцовые баллончики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что правительство не закроет глаза на происходящий террор на улицах.

«Следуя за маргинальными группами, нападая на нашу полицию, угрожая нашим судьям и прокурорам, бросая вызов демократии и национальной воле и прибегая к незаконным и недемократическим средствам, мы ничего не добьемся в этой стране. Турция — это не та страна, которую нашли на улице. Турция не будет сдаваться уличному террору», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что правительство не потерпит попыток «терроризировать Турцию» и посягательств на стабильность турецкого народа. Президент заявил, что призывы к митингам — это тупик. По словам Эрдогана, подобные акции вне закона, тем более в ходе протестов пострадали полицейские. Он утверждает, что хаос вызвали под предлогом проведения антикоррупционной операции, чтобы схемы наживы и грабежа оставались прикрытыми.

Председатель оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель обозначил, что оппозиция не собирается завершать акции. Он также призвал силовиков отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Турецкие СМИ утверждают, что полицейские используют даже резиновые пули, хотя власти отрицают обвинения. В результате протестов нескольким протестующим понадобилась помощь врачей, 16 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Виновата оппозиция

20 марта Эрдоган впервые публично прокомментировал ситуацию с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он заявил, что оппозиция пытается политизировать арест, чтобы прикрыть собственные проблемы.

«В оппозиции знают, что большая часть этой информации и документов [по делу Имамоглу] была передана в судебные органы их собственными функционерами. Проблемы Народно-республиканской партии — это не проблемы нашей страны или народа, а проблемы горстки амбициозных людей в их собственных штаб-квартирах. У нас как у партии или альянса нет времени на эти шоу оппозиции», — пояснил Эрдоган.

Он добавил, что оппозиционеры на публике льют крокодиловы слезы, а за закрытыми дверями радуются аресту мэра. Более того, суд предъявил им обвинения по поводу их дипломов (у Имамоглу аннулировали диплом о высшем образовании, в связи с чем он не может избираться в президенты) , коррупции и воровства, но они никак на это не отреагировали.

«Многим надоел Эрдоган». К чему приведут протесты в Стамбуле В Стамбуле начались протесты после ареста мэра города, члена крупнейшей оппозиционной партии... 20 марта 18:34

Россиян призвали к осторожности

«В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей», — сказано в Telegram-канале генконсульства России в Стамбуле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать протесты, объяснив это тем, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран и не любит, когда ей говорят, как жить.

Он добавил, что протесты не могут быть поводом для телефонного разговора президента России Владимира Путина и Эрдогана, поскольку это суверенное дело Турции.

Задержание мэра

19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Это произошло всего за несколько дней до праймериз РНП, где, как ожидалось, его должны были выдвинуть кандидатом на выборы президента Турции. «Ъ» со ссылкой на источник пишет, что целью было не только лишить Имамоглу возможности баллотироваться, но и вернуть Стамбул под контроль правящей партии. Мэра обвинили в коррупции и сотрудничестве с террористами.

«С грустью сообщаю, что горстка людей, пытающихся украсть народную волю, послала ко мне дорогую полицию и силы безопасности. Мы столкнулись с великой тиранией. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся», — написал Имамоглу в соцсети X.

В тот же день задержали около ста чиновников мэрии и журналистов, которые не проявляют лояльность к действующей власти. По данным NTV, Имамоглу уже дает показания, после чего примут решение о его дальнейшей мере пресечения. Мэру грозит длительный тюремный срок.

Власти запретили любые акции в Стамбуле до 23 марта включительно, а в Анкаре и Измире — до 25 марта.