МВД предлагает ограничить украинцам возможность жить и работать в России МВД предложило ограничить пребывание украинцев в РФ до 31 марта 2025 года

Временное пребывание и право на работу украинцев в России собираются ограничить. Министерство внутренних дел разработало законопроект, в соответствии с которым граждане Украины должны до 31 марта 2025 года обратиться в территориальные органы МВД, чтобы получить разрешение остаться в стране и продолжать работать. Ранее эти права никак не ограничивались, если иностранец получил «зеленую карту».

Министерство внутренних дел России предложило ограничить пребывание в РФ украинцев, не имеющих разрешения, до 31 марта 2025 года. Подготовленные ведомством поправки размещены на портале проектов нормативных актов, сейчас документ находится на этапе общественных обсуждений.

«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно <...> до 31 марта 2025 года включительно работодатели <...> вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности граждан Украины без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников», — говорится в документе.

Для получения разрешений граждане Украины должны будут обратиться в территориальные органы МВД. Для иностранцев и лиц без гражданства, которые работают на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предлагается установить другие условия: их срок пребывания будет продлен на период действия договора с работодателем, но не позднее 31 декабря 2025 года.

В случае вступления документа в силу он не будет распространяться на украинцев, которые освободились из колоний, создают угрозу национальной безопасности России или предоставили ложные сведения о себе.

«Большинство граждан Украины, длительное время находясь ‎в России, до сих пор свое правовое положение не урегулировали, ‎что свидетельствует об их нежелании иметь устойчивую правовую связь ‎с Россией, отсутствии у них заинтересованности в легальном положении ‎на ее территории, что создает угрозу национальной и общественной безопасности», — говорится в пояснительной записке к документу (цитата по «Ведомостям»)

Ранее срок пребывания граждан Украины и их право на работу в России не ограничивались , если они получили бессрочную «зеленую карту». Такую карту можно было получить, единоразово пройдя процедуры дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией.

Регистрация на год и присяга с 14 лет

Ранее в России предложили несколько инициатив по ужесточению миграционных норм. Так, МВД предлагает ограничить одним годом срок регистрации временно пребывающих в РФ мигрантов. Проект постановления также опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки подразумевают, что иностранцы будут вставать на учет по месту пребывания в РФ на срок, заявленный в уведомлении о прибытии. При этом максимально возможный срок, который на границе можно будет заявить, составит всего один год.

Еще одним новшеством для иностранцев может стать необходимость приносить присягу гражданина РФ с 14 лет. Соответствующий законопроект уже внесен в электронный документооборот Госдумы. Как отмечают его авторы, он необходим для «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательства РФ».

По действующим законам присягу при принятии российского гражданства приносят с 18 лет. Отказ в принесении присяги или неявка на церемонию в течение года с момента вступления в российское гражданство ведет к аннулированию паспорта. С 2022 года после принесения присяги часто вручают и повестки о постановке на воинский учет.

В октябре правительство РФ утвердило квоты на временное проживание мигрантов на 2025 год. Количество разрешений на временное проживание для иностранцев составит 5,5 тысячи, что почти в два раза меньше, чем в 2024 году. Кроме того, квоты будут распределены по российским регионам в зависимости от их потребностей. Большую часть квот получил столичный регион: на Москву и Московскую область выделили 1000 и 350. Петербург получил 200 квот (в текущем году — 300). Татарстан и Башкирия — 100 (ранее по 500).