«В десяти ярдах от сделки»: как в Белом доме оценивают перспективы переговоров Путина и Трампа

Белый дом: США и Россия близки к сделке по прекращению огня на Украине

Накануне телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в США в очередной раз отметили, что конфликт на Украине начался не из-за России, а стороны находятся «в десяти ярдах от сделки» по заключению мирного соглашения. Об этом на брифинге высказалась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Говоря о предполагаемых темах переговоров лидеров двух стран, она пояснила, что Трамп планирует обсудить территориальные уступки Украины и принадлежность «очень большой электростанции». В Кремле официально подтвердили, что общение лидеров двух стран запланировано на вторник, 18 марта.

Военный конфликт на Украине начался из-за предыдущей администрации США во главе с президентом Джо Байденом, заявила на регулярном брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Предыдущая администрация является причиной, из-за которой началась эта война», — сказала она.

Шансы на достижение мирного соглашения в украинском конфликте Левитт оценила весьма оптимистично: по ее словам, стороны «находятся в десяти ярдах» от сделки по достижению мира, и эта цель «еще никогда не была так близка» (1 ярд равен примерно 0,9 м).

Она вновь подтвердила, что «президент США Дональд Трамп решительно настроен достичь мирного урегулирования конфликта на Украине».

На вопрос, рассматривает ли Трамп возможность введения санкций против России, если его телефонный разговор с Путиным пройдет неудачно, Левитт пояснила, что американский лидер «об этом уже говорил, и, конечно, он готов это сделать в случае необходимости».

Важность предстоящего разговора Путина и Трампа подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это «очень важный шаг, который задает потом тон всему остальному движению».

Что говорят в Европе

Свои предположения о переговорах лидеров России и США высказал французский президент Эммануэль Макрон, чьи высказывания приводит Sky News. Он заявил, что во время разговора Трамп выдвинет условия для 30-дневного прекращения огня, которые России предстоит выполнить.

«Россия должна доказать, что действительно хочет мира», — сказал Макрон.

Он уточнил, что накануне разговаривал вначале с президентом США Дональдом Трампом, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Пушки должны замолчать. Злоупотребления и саботаж должны прекратиться. Депортированные украинские дети должны воссоединиться со своими семьями. Это все условия, которые Россия должна выполнить. И я знаю, что президент Трамп намерен это сделать», — сообщил Макрон.

Он уточнил, что в дальнейшем сторонам предстоит разработать мирный план, который «обеспечит надежные гарантии безопасности для Украины», «гарантирует прочный мир на Украине и в Европе» и «не позволит России снова напасть».

Свое мнение о предстоящих переговорах Путина и Трампа выразила и руководитель МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Tagesschau. Она не стала открыто критиковать запланированные контакты президентов России и США, назвав их частью процесса, в основу которого должна быть положена территориальная целостность Украины.

«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно», — заявила Бербок.

Кремль подтвердил переговоры Путина и Трампа. В Европе призвали США не идти на уступки Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа... 18 марта 00:12

Трамп признает Крым?

Американский портал Semafor со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что при разработке соглашения о прекращении конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России. Этот вариант «появился в то время, когда Трамп готовится к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным». По словам собеседников издания, в Белом доме обсуждалась возможность того, что США обратятся к ООН с просьбой сделать то же самое.

В публикации отмечается, что официально Трамп не принимал таких решений и даже публично не озвучивал их. В заявлении, последовавшем после публикации этих предположений, представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз сказал, что администрация «не брала на себя таких обязательств, и мы не будем обсуждать эту сделку в СМИ».