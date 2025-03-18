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Украина испугалась, что США поддержат вхождение Одессы в состав России

NYT: Украина боится, что США могут поддержать вхождение Одессы в состав России
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Shannon Stapleton/Reuters

В Киеве обеспокоены тем, что США на фоне развития контактов с Россией и обсуждения урегулирования конфликта на Украине могут поддержать вхождение других частей Украины в состав России, в частности, порта Одесса. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Помощники президента Украины Владимира Зеленского заявили в прошлом месяце, что они обеспокоены тем, что (президент США Дональд. — прим. ред.) Трамп может поддерживать другие желания (президента России Владимира. — прим. ред.) Путина относительно частей Украины, возможно, включая критически важный порт Одесса», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, в Белом доме ясно дали понять, что Россия, безусловно, сохранит Крым, и «настоятельно предположили», что она получит «почти всю территорию, которой она владеет» в рамках СВО на Украине.

17 марта Белый дом сообщил, что представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева.

Ранее в Белом доме рассказали, кто виноват в конфликте на Украине.

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