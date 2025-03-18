«Прибыль будет разовой и уйдет олигархам»: Минфин готовит масштабную приватизацию

Министерство финансов России разработает предложения по масштабной приватизации имущества, изъятого судом. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. По словам Силуанова, в 2025 году доходы от продажи государственного имущества должны превысить 100 млрд рублей. В Госдуме идею раскритиковали и заявили, что «все доходы достанутся частным лицам».

Минфин РФ подготовит предложения по «большой приватизации». Об этом на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил министр финансов Антон Силуанов.

«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей», — приводит слова министра ТАСС.

Силуанов добавил, что в 2025 году должно быть обеспечено поступление более 400 млрд рублей дивидендов.

Ранее в Росимуществе сообщили, что Минфин по предложению ведомства расширил перечень федерального имущества, которое может быть приватизировано.

«Минфин России по предложению Росимущества вновь дополнил (59 позициями) перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации на плановый период 2025–2027 годов», — говорится в официальном Telegram-канале Росимущества.

Ведомство уточнило, что новые приватизационные лоты представляют собой 103 различных объекта. Среди них движимое имущество, здания, помещения и занимаемые ими земельные участки. Проведение торгов запланировано на второй квартал 2025 года.

По итогам расширенного заседания коллегии Росимущества, замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что на приватизацию будут вынесены около семи компаний.

«Сейчас 30 штук — это «усушка произошла». Сейчас у нас там около семи (компаний) на 2026 год. Чтобы продать в 2026-м, надо реально год-полтора подготовки. То есть эти компании, даже не все ПАО, и там понятно, что надо юридическую структуру и форму менять, знакомить инвесторов», — отметил Моисеев.

По оценке замглавы Минфина РФ, в результате этой приватизации в бюджет может поступить от 100 до 300 млрд рублей. Моисеев при этом подчеркнул, что российское правительство пока еще не утвердило перечень компаний для большой приватизации.

«Перечня у нас нет еще пока. Правительство не утвердило», — сказал Моисеев.

«Все уйдет олигархам»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что государство потеряет постоянный доход от приватизации компаний.

«У них давно мечта приватизировать остатки нефтегазового комплекса, металлургию. И потом, в программе приватизации давно уже выставлены на продажу «Совкомфлот», «Вьетсовпетро», железная дорога. Но дело в том, что на сегодняшний день у нас, по крайней мере, половина пакетов акций нефтегазового комплекса есть, и мы получаем от этого доход. Значит, 10 трлн рублей от нефтегазового сектора мы получаем в год. Если мы его хотим продать, все уйдет олигархам», — пояснил парламентарий.

Прибыль от приватизации будет разовой, добавил депутат от КПРФ.

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«А все доходы дальше достанутся уже частным лицам. А где государство будет брать выпадающие доходы?» — сказал Николай Арефьев.

По мнению политика, прошедшая в 1990-е годы приватизация в РФ ничего не дала, кроме «разрушения промышленно-производственного потенциала, от которого мы именно сегодня страдаем». Он подчеркнул, что в ходе этого процесса были утеряны предприятия, которые необходимы для импортозамещения.

«Теперь у нас остался только, значит, сырьевой сектор — это нефтегазовый сектор и металлургический сектор, который они хотят продать. Они давно вынашивают эту идею. Чем министр финансов собирается закрывать дыры, если он в этом году продаст эти отрасли, самые высокодоходные?» — добавил депутат.

Напомним, что приватизация в России в 1990-х годах в рамках экономической политики «шоковой терапии» привела к массовому перераспределению государственной собственности. В результате значительная часть стратегических предприятий оказалась в руках узкого круга предпринимателей. Приватизацию часто критикуют как фактор роста социального неравенства и криминализации бизнеса в России 1990-х и 2000-х годов. В 2024 году президент РФ Владимир Путин назвал ее «ошибочной».