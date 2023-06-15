«Многие поддерживают эту идею». Будет ли новая приватизация в России

На проходящем в Петербурге международном экономическом форуме вновь вернулись к дискуссии о новом этапе приватизации. За нее выступают глава ЦБ Набиуллина и помощник президента Орешкин. Причем речь идет не о массовой распродаже госсобственности, а об отдельных секторах и даже конкретных предприятиях. Собянин после этого заявил, что в Москве приватизировать больше нечего. А в Кремле сообщили, что обсуждение приватизации есть в повестке дня, но не стали оценивать инициативу. Изначально дискуссию запустил глава ВТБ Костин, который посчитал перезапуск приватизации способом получить деньги на изменение экономической модели России в условиях новых санкций.

В Кремле признали, что идея новой приватизации в России остается в повестке, и знают, что экономический блок правительства ее поддерживает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так. И приватизация всегда является конечным результатом»,

— прокомментировал он слова председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, ранее на ПМЭФ высказавшейся за новую волну приватизации.

При этом Песков подчеркнул, что в процессе приватизации главным критерием является тот факт, что государственное имущество не досталось частникам за бесценок.

«Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места, — это однозначно», — добавил пресс-секретарь главы государства.

15 июня во время сессии Петербургского международного экономического форума Набиуллина высказалась за новую волну приватизации, подчеркнув, что она не несет угрозы стратегическим интересам страны.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. И у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам, потому что иногда говорят, что не надо приватизировать, потому что какие-то стратегические задачи не выполним. У нас есть возможность это сделать», — сказала глава регулятора.

Ее мнение поддержал помощник президента и бывший глава Минэкономики Максим Орешкин. Он напомнил, что масштабную приватизацию предлагал провести президент ВТБ Андрей Костин, но отметил, что ему более близка идея Набиуллиной о выборочной продаже госимущества.

«Не масштабная приватизация, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна: выход из неэффективно используемых государством активов с пользой и выгодой для государства», — пояснил Орешкин.

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» посчитал, что актуальность нового этапа приватизации в широком смысле сейчас достаточно низкой. По его словам, у правительства сейчас есть другие заботы.

«Приватизировать, скажем, банк «Открытие» теоретически было можно, практически это свелось к его продаже ВТБ, который является публичным акционерным обществом. Ну вот это приватизация или это не совсем приватизация? Такого рода отдельные операции, безусловно, могут производиться, особенно если они сулят хоть какое-то поступление в бюджет», — объяснил он.

Кроме того, Дубинин напомнил, что если заниматься приватизацией сейчас, то государственные активы придется продавать с дисконтом, который может меняться непредсказуемо в зависимости от внешних факторов — развития спецоперации, валютных курсов.

Еще одним серьезным тормозом для приватизации экс-глава ЦБ посчитал отсутствие на российском рынке иностранных инвесторов, что сильно сужает число потенциальных покупателей на государственные активы. А следовательно — снижает и их цену.

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ после слов Набиуллиной и Орешкина в интервью РБК заявил, что в столице и вовсе нет объектов для возможной приватизации.

«Абсолютно ничего. Мы какие-то, конечно, сделки делаем, продажа малому бизнесу помещений, какие-то выставляем на аукцион транспортно-пересадочные узлы, еще какие-то проекты. Это обычная текущая работа», — сказал Собянин.

Он добавил, что крупные госкомпании сейчас можно реализовать только по заниженной цене. Поэтому следует не продавать, а наоборот покупать.

Предложения Костина провести новый этап приватизации появились в феврале 2023 года в его колонке для РБК, в которой он описывал три приоритета для новой модели экономического роста России. Глава ВТБ тогда говорил, что деньги на создание этой модели можно получить, в том числе, перезапуском приватизации.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — писал Костин.

По его мнению, после начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней антироссийских санкций, значительно сокративших инвестиционную базу, времени дискутировать о новой волне приватизации не осталось. Костин уверял, что передача госсобственности в частные руки даст мощный импульс в «узких местах» экономики, в которых государство не хочет идти на риски, а бизнес способен принимать быстрые и нешаблонные решения.

В качестве кандидатов на потенциальную приватизацию президент ВТБ в апреле предлагал доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома», коньячные заводы.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил после этого, что власти не против самой идеи приватизации, но для этого нужны внутренние инвесторы, рынок, готовый выкупить государственные активы. «Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года — это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно», — объяснял замминистра.

10 июня в интервью Reuters Костин признал, что массовой приватизации в стране сейчас ждать не стоит. Однако он заявил, что есть отдельные сектора, где собственность просто необходимо передать частному сектору.