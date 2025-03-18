Токаев подписал указ о создании в Казахстане агентства по атомной энергетике

В Казахстане появится агентство по атомной энергетике. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает его пресс-служба.

«Образовать агентство Республики Казахстан по атомной энергии как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий министерства энергетики», — говорится в документе.

Отмечается, что агентство будет работать в сфере недропользования, добычи урана, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Ведомство возглавит бывший министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

До этого глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси заявил, что организация поддержит строительство АЭС в Казахстане.

В поддержку развития мирного атома в Казахстане Гросси выступил на открытии казахстанского национального павильона по ядерной энергетике в рамках 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Ранее сообщалось, что Бангладеш ищет способы выплатить России долг за строительство АЭС.