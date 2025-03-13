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Политика

Над Россией сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1114-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1114-й день
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Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, 12 марта 2025 года

Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 77 беспилотников. Операция по освобождению Курской области от ВСУ вошла в завершающую стадию. Украинская армия израсходовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США, еще в конце января, сообщило Associated Press. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что интерес к участию в обеспечении мира на Украине выразили 15 стран. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:30

9:21

МЧС посоветовало не пытаться сбивать дроны подручными средствами.

9:10

🔴 Нежилые объекты повреждены в Петровском районе Саратовской области после атаки БПЛА, сообщил губернатор.

8:59

Москва рассмотрит предложение Вашингтона о прекращении огня на Украине, однако о завершении боевых действий полностью можно будет говорить после достижения всеобъемлющего мирного соглашения, сообщил в интервью The Wall Street Journal посол России в Великобритании Андрей Келин.

8:47

При освобождении территорий Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен и погибли, рассказал командир подразделения Апти Алаудинов.

8:35

Прекращение огня на Украине имеет смысл для России, но также для нее «будет много негативных моментов», заявил президент США Дональд Трамп.

8:26

15 стран выразили интерес к участию в обеспечении мира на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи с главами военных ведомств Германии, Италии, Польши и Великобритании.

8:20

Командование группировки войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению Курской области, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

8:15

🔴 Пожар на промышленном объекте произошел в результате падения БПЛА в хуторе Калининский Ростовской области, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

8:13

Украинская армия израсходовала все дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные ей США, сообщает Associated Press со ссылкой не неназванного американского чиновника и украинского депутата, члена комитета по обороне страны.

По данным агентства, Вашингтон предоставил Киеву менее 40 ракет, они закончились еще в конце января.

8:10

8:07

🔴 В Калужской области при падении беспилотника начался пожар на промышленном предприятии, возгорание уже потушили, пострадал один сотрудник, сообщил губернатор.

8:04

🔴 Средства ПВО уничтожили за ночь 77 украинских беспилотников над территориями Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1114-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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