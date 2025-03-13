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«По ним наводчики и работали»: Франция предоставила ВСУ данные для удара по рынку

Захарова: Франция дала ВСУ спутниковые данные дня наведения Himars на рынок
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Последствия обстрела рынка в Великих Копанях в Херсонский области, 9 марта 2025 года

Пресс-служба губернатора Херсонской области/ТАСС
Для ударов по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, в результате которых погибли три человека, Франция предоставила ВСУ необходимые спутниковые данные, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты в это время не делились с Украиной разведывательной информацией, а наведение реактивных систем залпового огня Himars осуществлялось через французский космический аппарат.

Данные, предоставленные Украине французским спутниковым оператором, были использованы ВСУ для наведения ракетных систем Himars на рынок в селе Великие Копани Херсонской области, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Примечательно, что в условиях прекращения — как выяснилось, временного — предоставления Штатами разведданных киевскому режиму для работы дальнобойных ракетных систем, спутниковое сопровождение цели осуществлялось с французских спутников European Telecommunication Satellite Organization»,
— сообщила она.

По словам Захаровой, непосредственное наведение проводил французский спутник разведки CSO-3. В момент атаки в магазинах на рынке находились десятки мирных жителей — «вот по ним наводчики работали», уточнила представитель МИД.

«Намеренно били по людям»

Об ударе по сельскохозяйственному рынку в Херсонской области стало известно 9 марта, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«ВСУшники нанесли циничный удар ракетами HIMARS по торговым рядам сельхозрынка в Великих Копанях. Били намеренно по мирным людям, по обычным жителям»,
— написал он.

В результате атаки погибли три человека, включая 15-летнего подростка. Ранения получили восемь человек, в том числе врачи, приехавшие спасать пострадавших, и сами угодившие под повторный обстрел. Взрывами были повреждены здания, автомобили местных жителей, приведена в негодность машина скорой помощи.

«Вредные иллюзии»

С 5 марта США прекратили поставлять Украине разведданные со своих спутников, об этом стало известно из заявления директора ЦРУ Джона Рэтклифа. Днем ранее было объявлено о паузе в поставках вообще любой военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Эти шаги стали следствием разногласий между Киевом и Вашингтоном, последовавшим после скандала и ссоры между президентами Зеленским и Трампом в Овальном кабинете Белого дома. США пошли на них, чтобы принудить Зеленского к изменению своей позиции по мирным переговорам и принесению извинений Трампу.

Ожидаемые результаты, по-видимому, были достигнуты: на переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация пошла на уступки, после чего в США объявили о возобновлении военной помощи Киеву, включая обмен разведывательными данными.

Одновременно с этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон начали формировать «коалицию желающих» — группу государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить республике гарантии безопасности после подписания мирного договора между Киевом и Москвой. К переговорам привлечены 37 государств, включая расположенные далеко от европейского континента Японию, Австралию и Новую Зеландию. В повестке дня — вопрос о том, какую помощь они могут предоставить Киеву, готовы ли к отправке на Украину своих войск и/или предоставлению вооружений.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни Украина, ни Европа в реальности не хотят мира и препятствуют намечающемуся процессу урегулирования конфликта с Россией.

«Уже сейчас даже одно слово «мир», даже одно слово «урегулирование» вызывает у них скрежет, потому что основная их задача — это, конечно, эскалация и бойня», — сказала Захарова.

По ее словам, предложения европейских политиков об отправке миротворческих сил на Украину провокационны и направлены на поддержание «нездоровых и вредных иллюзий у украинского правительства».

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