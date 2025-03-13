В Курской области освободили 86% оккупированной площади. В Судже нашли 100 пропавших без вести

В Судже нашли около 100 человек из списка пропавших без вести

В Курской области продолжается эвакуация граждан и поиск пропавших без вести. В Судже и близлежащих районах обнаружены около 100 человек, ранее числившихся пропавшими без вести. Одновременно российские войска освободили значительные территории в приграничной зоне: по данным Минобороны, за последние пять дней под контроль возвращены 24 населенных пункта. Официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей.

В Курской области обнаружено около 100 человек, ранее числившихся пропавшими без вести. Об этом сообщил РИА Новости помощник главы МЧС России Юрий Мезинов, подчеркнув, что большинство найденных находились в списках разыскиваемых.

«Важно, что 90 процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал Мезинов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об эвакуации 68 граждан из Суджи. Их осмотрели медики, экстренная госпитализация никому не потребовалась. По последним данным, 52 человека разместили в пунктах временного размещения, еще 16 забрали родственники.

По данным уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в январе в регионе разыскивали 517 человек, с которыми не могли связаться их родные.

В феврале власти заявляли, что в списке пропавших числятся около 2 тыс. человек.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили в приграничных районах Курской области за последние пять дней 24 населенных пункта. Более 1100 кв. км – 86% от ранее оккупированной площади. По словам начальника Генштаба, потери ВСУ в регионе превысили 67 тыс. человек, в плен взято 430 человек. Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее уничтожение, доложил Герасимов. Российские военные на отдельных направлениях перешли границу и вошли в Сумскую область, продолжая наступление.

Противника — разгромить, безопасную зону — создать: Путин посетил Курскую область в военной форме Президент Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента вторжения ВСУ. Глава государства... 13 марта 06:12

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. В среду в интернете появились кадры, на которых российские военные свободно передвигаются по центральной площади города. Минобороны подтверждало активное продвижение российских частей, но официально об освобождении города не сообщалось. Ранее командир десантно-штурмового батальона 11-й отдельной гвардейской бригады заявил РИА Новости, что российский флаг поднят у здания администрации Суджи.