«Упрямство Зеленского». Почему ВСУ проиграли Курскую битву

Группировка ВСУ в Курской области фактически окружена. На следующем этапе она будет рассечена на части и уничтожена. Части и соединения ВС РФ на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. О причинах поражения ВСУ в Курской области и перспективах перемирия рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Во время своего визита на один из командных пунктов российской армии 12 марта верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заслушал доклады командующего и заместителя командующего группировки «Север». Согласно их словам, операция по разгрому ВСУ в Курской области приближается к завершению. Путин поручил в кратчайшие сроки завершить уничтожение остатков частей и соединений украинской армии, еще ведущих боевые действия на территории России.

После полного освобождения региона президент предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

Детально его поручение на данном этапе не раскрывалось, но вполне возможно, что речь пойдет о том, что на удалении в 70–90 км от границы России на сопредельной территории не должно размещаться вооружение ВСУ, способное обстреливать территорию Курской и Белгородской областей.

Почему операция ВСУ провалилась?

Крупное поражение Вооруженных сил Украины объясняется в первую очередь хорошо продуманным планом операции ВС России, умелым руководством войсками со стороны российского командования, высоким уровнем подготовки и умений бойцов и офицеров ВС РФ.

Немалую роль в разгроме ВСУ сыграли ошибки и элементарное упрямство верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Политические соображения украинского лидера вошли в очевидное противоречие с оперативно-стратегическими реалиями.

Время, когда еще можно было принять решение об организованном отходе украинской армии на заранее подготовленные оборонительные рубежи, было упущено. Да и никаких позиций и укрепленных районов в Сумской области заранее сооружено не было. Вместо организованного отхода ВСУ получилось беспорядочное бегство, оставление убитых и раненых, бросание тяжелого вооружения.

Будет ли перемирие?

Наиболее обсуждаемый сегодня вопрос — как Москва отреагирует на американскую инициативу о 30-дневном перемирии, достигнутую на переговорах в Джидде. По этому поводу уже сделано немало разного рода заявлений представителями экспертного сообщества как в России, так и за рубежом. По большей части все оценки ситуации представляют собой на данном этапе разве что гипотезы, догадки и версии.

Для начала отметим, что известно далеко не все, что было на переговорах в Джидде. В публичный доступ попало разве что пять процентов от того, что реально происходило за закрытыми дверями. Однозначно ясно одно — украинская делегация зашла в комнату переговоров со своим мнением, а вышла уже с чужим (как и предполагала ранее «Газета.Ru»).

Скорее всего, детальная информация об этих переговорах доводится до представителей Москвы. На этой неделе (возможно, уже в пятницу 14 марта) состоится телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. После этого позиция Кремля по поводу 30-дневного перемирия окончательно прояснится.

«Подходим к этому вопросу с большой осторожностью». Москва изучает план перемирия на Украине Россия рассматривает предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине... 13 марта 09:40

Наконец, нельзя полностью исключать и личную встречу Трампа и Путина в ближайшее время (поскольку далеко не все важные военно-политические вопросы можно результативно обсудить по телефону). Саммит может произойти достаточно внезапно, и информация о встрече глав государств появится в широком доступе только тогда, когда оба лидера будут находиться в комнате для переговоров. Во всяком случае, есть основания полагать, что такой характер саммита сочетается со стилем поведения обоих глав государств.

И вот тогда станет окончательно ясно — кто, что, где и когда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).