«Регион имеет огромное значение». Почему выборы в Гренландии так важны

В Гренландии 11 марта проходят парламентские выборы. Один из главных вопросов, который встал перед избирателями – вопрос о независимости на фоне интереса США к острову. Дональд Трамп неоднократно говорил о своем желании присоединить Гренландию к Штатам «так или иначе». Однако Гренландия находится под формальным контролем Дании и притязания Вашингтона могут заметно пошатнуть единство внутри НАТО. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

11 марта в Гренландии состоятся парламентские выборы. Избирательная кампания проходила на фоне возобновившегося интереса президента США Дональда Трампа к арктической территории. Главными вопросами, которые больше всего волновали избирателей, стали: стремление к независимости, развитие экономики, отношения с Данией и США.

Премьер Гренландии Муте Эгеде не исключил, что остров может стать независимым:

«Я не исключаю никаких вариантов, но это будет в рамках западного альянса. Существуют ряд вопросов политики безопасности и обороны, где нам нужно объединиться с другими странами, с которыми мы уже находимся в союзе <...> С учетом того, что сейчас происходит, я считаю, что партии обязаны объединиться и разработать надежный план для общего видения независимости».

Вопрос о независимости Гренландии был поднят после того, как президент США заявил о намерении приобрести остров. Впервые он заговорил о такой возможности в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял эту тему и заявил, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». Однако власти Дании ответили, что остров не продается.

В своем недавнем выступлении перед конгрессом США Трамп вновь сказал, что Штаты получат Гренландию «так или иначе».

«Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и, если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов», – сказал американский лидер.

В начале января Дональд Трамп-младший лично посетил Гренландию, чтобы наладить контакты с представителями местного бизнеса и политической элиты.

Кто кандидаты и что предлагают?

Жители Гренландии проголосуют за 31 депутата, которые составляют местный парламент — Инацисартут (Inatsisartut). Срок полномочий будущих депутатов составляет четыре года. Традиционно внешняя политика и военная сфера не входят в подконтрольные местному парламенту вопросы, поэтому на предвыборных дебатах обсуждают внутреннюю повестку и экономику.

Однако выборы 2025 года стали исключением. Большая часть партий, входящих в нынешний состав парламента, открыто выступают за проведение референдума о независимости от Дании.

Гренландия, бывшая датская колония, в настоящее время является автономной территорией в составе Дании (остров входит в состав Дании с 1953 года, в 1979 году парламент Дании предоставил ему права автономии, в 2008 году — широкой автономии). Это политическое устройство предоставляет Гренландии обширное самоуправление, но Дания сохраняет полномочия в области внешней политики, обороны и денежно-кредитной политики.

По данным опроса, проведенного исследовательской фирмой Verian, правящая партия «Народное сообщество» остается на первом месте по уровню поддержки населения и получает 31% голосов. Партия «Вперед» занимает второе место и получает 21,9% голосов. Центристскую партию «Налерак» поддержали 16,5% жителей. Все три партии выступают за независимость Гренландии.

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Демократическую партию, представители которой скептически высказывались о независимости Гренландии, поддержали 18,8% опрошенных, а либерально-консервативную партию «Атассут», которая не делала официальных заявлений относительно независимости острова, поддерживают 9,7% жителей.

Предложения Трампа о присоединении прозвучали в интересное время для Гренландии. Ее правительство, возглавляемое инуитами (коренные жители Гренландии), в последнее время все активнее требует независимости от Дании. Будет ли проведен референдум о независимости зависит исключительно от результатов выборов и от того, кто будет назначен новым премьер-министром.

Ранее партия «Вперед» заявила о намерениях вынести на референдум вопрос о независимости Гренландии. Лидер партии Эрик Йенсен заверил, что этот вопрос станет приоритетом после парламентских выборов. Политик рассказал, что партия собирается активировать статью 21 Закона о самоуправлении, предусматривающую переговоры между правительствами Гренландии и Дании о возможной независимости острова.

До заявлений Дональда Трампа о желании купить остров или как минимум начать тесное экономическое сотрудничество с представителями бизнеса Гренландии, Дания угрожала прекратить любую помощь в развитии острова всякий раз, когда поднимался вопрос о независимости. При этом Королевство выделяет грант, который покрывает примерно половину бюджета Гренландии. Нынешний премьер-министр Гренландии стремится выйти из этой экономической зависимости, а интерес США к природным ресурсам острова только поддерживает это желание.

Еще один вопрос, который беспокоит жителей Гренландии, связан с обеспечением безопасности острова. У Гренландии нет собственной армии и именно солдаты США обеспечивают его безопасность. На военно-космической базе на севере острова находится около 650 американских военных.

Однако правительство Дании не собирается уступать Штатам. В январе телеканал TV2 со ссылкой на засекреченный доклад датских Вооруженных сил сообщил, что Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для демонстрации силы.

Чудо-остров

Американский журнал Time считает, что США очень заинтересованы в укреплении своего присутствия в Гренландии, так как Вашингтон стремится противодействовать амбициям России и Китая доминировать в арктическом регионе, который в Вашингтоне рассматривают как критически важный. Однако есть и другие немаловажные факторы, почему Трамп хотел бы завладеть Гренландией.

Американский телеканал CNN отмечает, что Гренландия давно рассматривается как ключ к безопасности США. Северо-Западный проход идет вдоль побережья Гренландии, и остров является частью стыка Гренландия-Исландия-Великобритания, стратегически важного морского региона.

«Вашингтон стремится гарантировать, что ни одна враждебная великая держава не будет контролировать Гренландию, потому что она может стать плацдармом для нападения на США», – говорится в материале CNN.

Заинтересовать Трампа могут и богатые залежи природных ресурсов Гренландии, считает CNN. К ним относятся нефть и газ, а также редкоземельные металлы, пользующиеся большим спросом в производстве электромобилей и военной техники.

Таяние льда и быстрое повышение температуры в Арктике может стать еще одной причиной заинтересованности американского президента в Гренландии, так как это открыло новые судоходные пути. По данным Арктического совета, за прошлое десятилетие объем арктического судоходства вырос на 37%.

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Трансатлантическая ссора

Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО рассматривали возможность введения войск на территорию Гренландии после слов Трампа о необходимости присоединения острова к США.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин считает, что разговоры о покупке Гренландии используются Трампом, чтобы достичь выгодных экономических контрактов.

«Вряд ли Трамп хочет полностью уничтожить прежний евроатлантический мир. США достигают своих целей без оккупации, а с помощью экономических инструментов, более эффективных, чем военное вторжение. Кроме того, Трамп стал президентом благодаря антимилитаристской риторике и заявлял, что заниматься подобным не будет. Поэтому вопрос присоединения Гренландии стоит воспринимать контексте торга и давления на партнера»», – сказал Блохин «Газете.Ru».

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что из-за Гренландии у США начнутся еще большие проблемы с Евросоюзом.

«Борьба за влияние в Гренландии может создать действительно серьезные разногласия между США и Европой. Этот регион имеет огромное значение. В свое время из-за наличия железорудных и угольных месторождений на территории Эльзас-Лотарингия началась первая мировая война. Так что спор за Гренландию может создать очень серьезную склоку», – сказал эксперт.

А что Россия?

Многие в США признают, что Россия имеет гораздо большее влияние в Арктике. Так, американская газета The Wall Street Journal писала, что Россия побеждает Штаты в «битве за Арктику», что сказывается на американской безопасности.

На сегодняшний день Россия является абсолютным лидером в Арктике. Об этом во время Форума будущих технологий заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что многие страны хотят сотрудничать с РФ в производстве атомного ледокольного флота.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что усиления влияния США в Гренландии не несет никаких особых опасностей для России:

«Так как Гренландия и остается под управлением Дании, то она и так входила в зону НАТО, плюс там всегда были американские военные базы. Если бы США хотели там разместить что-то еще, то они бы уже могли все это провернуть по линии НАТО. Так что для России не имеет особого значения будет ли Гренландия под управлением Дании или попадет исключительно под управление США».

Политолог Константин Блохин заявил, что в контексте борьбы за Арктику будет увеличиваться конкуренция между США, Россией и Китаем, так как Арктика – это сокровищница природных ресурсов. Еще больше ее стратегическая значимость.

«Думаю, что присоединение Гренландии к США поможет усилить американские переговорные позиции, чтобы с помощью такого диктата силы проталкивать свои интересы в Арктике. Эта риторика очень близка многими республиканским ястребам. Их тезис – мир через силу».