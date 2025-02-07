В НАТО обсуждали введение войск в Гренландию в ответ на действия Трампа

Страны НАТО рассматривали возможность введения войск на территорию Гренландии после слов президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к Штатам. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, во время неформального общения представители стран НАТО обсуждали возможность применения против США статьи 5 положения о коллективной обороне Альянса. Однако подобный сценарий был быстро отвергнут, поскольку для этого потребовалось бы согласие всех членов Североатлантического альянса, в том числе Соединенных Штатов.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.