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В Гренландии хотят провести голосование о независимости

Правящая в Гренландии партия намерена инициировать голосование о независимости
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PT Hamilton/Shutterstock/FOTODOM

Правящая в Гренландии партия Siumut («Вперед») собирается инициировать проведение референдума о независимости острова в следующем мандатном периоде, который наступит после парламентских выборов 11 марта. Об этом в интервью радиостанции Danmarks Radio заявил председатель Siumut Эрик Йенсен.

По его словам, это является целью партии.

«Естественно, это будет в тесном сотрудничестве с народом Гренландии. И это очень важно. Нет никаких сомнений по поводу того, за что будем голосовать», — сказал политик.

Йенсен также заявил, что Siumut намерена активировать статью 21 закона о самоуправлении. В этом случае должны начаться переговоры между правительствами Гренландии и Дании о предоставлении острову независимости. Этот пункт входит в программу партии, с которой она идет на выборы.

Вопрос о независимости острова от Дании начал обсуждаться после того, как интерес к Гренландии проявил американский президент Дональд Трамп. Присоединить Гренландию к США он мечтает с 2019 года. Тогда он впервые заявил о желании купить остров, формально принадлежащий Дании. Ему отказали, однако уже в декабре 2024-го республиканец вновь поднял этот вопрос.

По словам политика, «владение и контроль над Гренландией» необходимо для «свободы во всем мире». Власти Дании и руководство острова ответили довольно жестко, добавив, что территория не продается. Трамп продолжил напирать и добавил, что Дания как союзница США должна уступить остров, а его жители получат «существенные преимущества, если и когда» он станет частью Соединенных Штатов. Власти Дании в ответ изменили королевский герб. С него убрали три короны и добавили гербы Гренландии и Фарерских островов.

Ранее в ЕС дали понять Трампу, что не отдадут Гренландию США.

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