В Раде поделились ожиданиями от предстоящих переговоров Украины и США

Нардеп Сирко-Клименко: Украина выживет без оружия, но не без разведданных США

Депутат Верховной рады Украины Юлия Сирко-Клименко выразила надежду, что делегации Киева и Вашингтона на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии обсудят гарантии безопасности республики и американцы возобновят военную помощь и обмен разведданными. Ее слова приводит Sky News.

«Россия не исчезнет завтра с наших границ. Мы должны понять, будет ли прекращение огня на несколько месяцев или на годы и как мы будем жить в соответствии с этим, и какие гарантии безопасности у нас будут, чтобы защитить Украину и дать отпор, если Россия решит снова вторгнуться», — сказала она.

Комментируя прекращение помощи от США, она заявила, что Киев может прожить без американского оружия «какое-то время», но не сможет выжить без разведданных. Она понадеялась, что эта тема будет одной из основных на предстоящих переговорах.

Сирко-Клименко подчеркнула, что Украина «пережила много войн», переживет и эту. Никто не прекратит сражаться, заверила нардеп.

Агентство Reuters сообщало, что американская делегация в ходе переговоров в Джидде намерена оценить готовность Украины идти на компромиссы для достижения мира с Россией. Кроме того, американская сторона хочет прояснить, изменилась ли позиция Украины после конфликта между Зеленским и главой США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее в Британии назвали более серьезную проблему Украины, чем нехватка оружия.