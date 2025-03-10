«Киев должен обдумать сделку с РФ»: чего ждет Трамп от переговоров в Саудовской Аравии

По итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии будут «хорошие результаты» — такие ожидания озвучил на импровизированном брифинге на борту своего самолета президент США Дональд Трамп. По его словам, американская делегация должна сделать все возможное, чтобы убедить украинцев всерьез задуматься о заключении сделки по прекращению конфликта с Россией. Трамп полагает, что Киев подпишет соглашение о доступе США к полезным ископаемым Украины, но ее «стремление к миру» должно быть более явным и не таким, как сейчас. В случае срыва переговоров второго шанса у Украины уже не будет, отмечает The Economist.

Президент США Дональд Трамп полагает, что по итогам американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) будут достигнуты «хорошие результаты». Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского «Боинга», сообщает Fox News. По мнению Трампа, цель переговоров — «сделать все возможное, чтобы убедить украинцев всерьез задуматься о заключении сделки для прекращения войны с Россией».

Президент США несколько изменил свою риторику по этому вопросу и на этот раз заявил, что ни у одной из сторон конфликта «нет козырей» (ранее он неоднократно говорил, что «козырей» нет только у Украины, а у России они есть. — прим. ред.).

«Что предстоит сделать, так это заключить сделку и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить», — заявил Трамп.

Как сообщает Fox News, президент США выразил уверенность в том, что Украина подпишет соглашение о поставках полезных ископаемых — но он хочет, чтобы Киев и в данный момент стремился к миру. На просьбу расшифровать, что именно он имеет в виду и как Украина должна продемонстрировать свои устремления, президент США ответил, что ранее «они не показали этого в той мере, в какой должны были».

«Думаю, это станет очевидным в ближайшие два-три дня», — сказал президент Трамп.

Помимо этого, Трамп напрямую увязал подписание Киевом соглашения об украинских недрах с предоставлением ВСУ разведывательной информации, которое было приостановлено несколько дней назад.

«Мы действительно почти готовы [к этому]. И мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы Украина серьезно отнеслась к делу», — сказал он.

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Что известно о переговорах

Переговоры американской и украинской делегаций должны состояться в Джидде (Саудовская Аравия) в среду, 12 марта.

В состав делегации США войдут госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. С украинской стороны им будут оппонировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участия в переговорах, однако в это же время прибудет в королевство для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Британский журнал The Economist отметил необычность такого положения вещей.

«В странной ситуации, которую Украина называет совпадением, сам Зеленский в понедельник прибудет в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, для переговоров с королевством», — говорится в материале.

Перед этим Зеленский заявил, что Украина «полностью готова» к конструктивному диалогу в Саудовской Аравии. По его словам, «реалистичные предложения уже на столе, главное — действовать быстро и эффективно».

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что переговоры, по-видимому, будут непросты из-за явной несхожести позиций сторон.

«Киев везет на переговоры свой план, подготовленный вместе с Британией и Францией, который намерениям президента США противоречит»,

— говорится в публикации.

Главное отличие от позиции США в том, что «украинские власти предлагают не перемирие, а временный мораторий на воздушные удары по инфраструктуре, при том, что наземные боевые действия продолжатся».

В свою очередь, как сообщает NBC, Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был готов пойти на уступки по территориальным вопросам, а также «предпринял какие-то шаги в направлении выборов на Украине и, возможно, ушел с поста лидера своей страны».

В случае провала переговоров с США, Украина вряд ли уже сможет что-то исправить, пишет The Economist.

Одновременно с этим телеканал CNN сообщил о том, что помимо встречи с украинской делегацией, чиновники из США планируют провести в Саудовской Аравии переговоры и с россиянами. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не подтвердил подготовку такой встречи. А до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередной раунд переговоров между РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.