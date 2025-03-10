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МИД: переговоры РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются

Захарова: переговоры РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередной раунд переговоров между РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Ее слова приводит ТАСС.

«Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало», — сказала она.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти в Саудовской Аравии на этой неделе.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной. За день до этого, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский собирается прибыть в столицу страны для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Ранее в США заявили о намерении Трампа добиться отставки Зеленского.

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