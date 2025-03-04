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В Пентагоне сделали заявление о военной помощи Украине

Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
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Shutterstock

Американское оборонное ведомство подтверждает приостановку предоставления Украине военной помощи. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Пентагона.

«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине», — отметил он.

До этого Белый дом также подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский президент выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Газета The Times писала, что США приостановили военную помощь Украине в целях давления на украинского лидера Владимира Зеленского, помощь Киеву будет заморожена до тех пор, пока он не «докажет, что хочет мира».

Ранее Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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