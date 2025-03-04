Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа приостановила разработку нового пакета военной помощи Киеву из-за Венгрии

Politico: Венгрия заблокировала проект документа ЕС о помощи Украине
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС.

По данным издания, из текста исключили пункт о новых поставках военной помощи Украине. Это сделали якобы после того, как Венгрия наложила вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств Евросоюза.

«Венгрия отклонила проект документа по Украине, который включает упоминания о новом пакете военной помощи Киеву», — сказано в материале.

В конце февраля ряд стран ЕС, в частности Италия, Португалия, Испания и Венгрия, выступили против предоставления €20 млрд помощи Украине за счет замороженных активов РФ.

В поддержку выделения помощи Украине на таких условиях выступают страны Балтии, а также Швеция, Дания и Польша. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что использование российских активов позволит ЕС компенсировать прекращение поставок военной помощи Украине от США.

Ранее США раскрыли условие возобновления военной помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами