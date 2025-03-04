Европа приостановила разработку нового пакета военной помощи Киеву из-за Венгрии

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС.

По данным издания, из текста исключили пункт о новых поставках военной помощи Украине. Это сделали якобы после того, как Венгрия наложила вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств Евросоюза.

«Венгрия отклонила проект документа по Украине, который включает упоминания о новом пакете военной помощи Киеву», — сказано в материале.

В конце февраля ряд стран ЕС, в частности Италия, Португалия, Испания и Венгрия, выступили против предоставления €20 млрд помощи Украине за счет замороженных активов РФ.

В поддержку выделения помощи Украине на таких условиях выступают страны Балтии, а также Швеция, Дания и Польша. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что использование российских активов позволит ЕС компенсировать прекращение поставок военной помощи Украине от США.

Ранее США раскрыли условие возобновления военной помощи Украине.