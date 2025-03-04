«Продержатся три недели». Какое оружие закончится у ВСУ без помощи США

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на сделку о продаже украинских ресурсов без предоставления гарантий безопасности, которые требует Киев. Сколько продержатся ВСУ без американской помощи и какое оружие закончится в этом случае у украинских военных первым — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Запасы есть

Решение главы Белого дома не приведет к какому-то резкому и одномоментному изменению в характере боевых действий Вооруженных сил Украины. Например, США обеспечивают ВСУ ракетами и боеприпасами на 85–90%. В любой армии мира вопросам создания их запасов, их эшелонированию, хранению и подготовке к боевому применению уделяется первостепенное внимание. Накопленные запасы, как правило, делятся на войсковые и оперативные. В войсках содержится не менее двух боекомплектов. Оперативные запасы составляют не менее одного боекомплекта.

Так что у ВСУ сейчас есть определенный запас ракет и боеприпасов, и одномоментно они после решения президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине не закончатся.

Назвать конкретные сроки полного израсходования боеприпасов на Украине пока затруднительно. Для этого надо иметь конкретные данные о войсковых, оперативных и запасах ракет и боеприпасов Центра в ВСУ. Но одно можно сказать точно — уже озвученный срок в полгода, в течение которого ВСУ смогут вести боевые действия самостоятельно, без американской помощи, преувеличен во много раз.

Второй вопрос после ракет и боеприпасов, который встает по повестку дня для ВСУ после заявления Дональда Трампа — обеспечение украинской армии вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ). Но и в этой сфере все одномоментно для украинской армии не закончится. ВВСТ, как правило, поставляется в войска с заводов промышленности, ремонтных предприятий, арсеналов, баз хранения, складов, а также за счет восстановления в ремонтно-восстановительных соединениях и частях.

Американская доля тут существенная и сводится к поставке ВВСТ в основном с заводов промышленности (частью из наличия ВС США). Но и за счет ремонта ВСУ могут некоторое время протянуть (недолгое). Согласно правилам военной науки, общие запасы военно-технического имущества должны обеспечивать как минимум 25-суточную потребность всех видов ремонта вооружения и военной техники. Таким образом, при самом благоприятном развитии обстановки ВСУ без американской помощи продержатся не более трех недель.

Какое вооружение закончится первым?

Но есть для Вооруженных сил Украины и крайне чувствительные точки, где прекращение военной помощи США скажется на эффективности ведения боевых действий ВСУ достаточно быстро и фатально.

В первую очередь это касается обмена разведывательными данными. К примеру, отсутствие координатной информации приведет ВСУ к самым существенным проблемам в сфере боевого применения высокоточного оружия — крылатых и тактических баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Сильнейшим ударом для украинской армии может стать отключение ее терминалов от спутниковой системы Starlink. Сейчас она незаменима для ВСУ. Эта спутниковая система позволяет организовывать связь, боевое применение беспилотных систем, эффективное управление и взаимодействие между частями и соединениями ВСУ в реальном масштабе времени.

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Во-вторых, приостановка Трампом военной помощи Украине первым делом повлияет на состояние украинской противовоздушной обороны. Дело в том, что отражение ударов средств воздушного нападения в ходе СВО приводит к расходу большого количества зенитных управляемых ракет (ЗУР). И малейшие задержки в поставках ЗУР для частей и соединений зенитных ракетных войск Украины могут привести к крайне негативным последствиям в сфере прикрытия предприятий ВПК, аэродромов, складов оружия и боеприпасов, запасов ГСМ. Без особого преувеличения можно сказать, что зенитные управляемые ракеты в ВСУ после решения Трампа закончатся первыми.

Однако в завершение надо обязательно добавить, что военное поражение Украины по своим последствиям для Запада никаких положительных моментов за собой не влечет. Если и будет приостановка поставок оружия со стороны Вашингтона, то незначительная, на непродолжительное время и сугубо в воспитательных целях украинского военно-политического руководства.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).