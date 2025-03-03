«Станьте гражданином Украины, и я вас услышу»: Зеленский ответил на критику сенатора Грэма

Владимир Зеленский предложил сенатору США Линдси Грэму* получить украинское гражданство в ответ на его призыв уйти в отставку. Зеленский подчеркнул, что только граждане Украины могут влиять на внутреннюю политику страны. Напряженность между двумя политиками усилилась после инцидента в Белом доме, когда Трамп выразил недовольство поведением Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сенатору США Линдси Грэму (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) получить украинское гражданство в ответ на его призыв к Украине отказаться от переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул, что только граждане Украины могут влиять на внутреннюю политику страны. Об этом он заявил в интервью британским журналистам в аэропорту Станстед перед отлетом из Великобритании, сообщает SkyNews.

В своем обращении Зеленский отметил, что ценит поддержку США, но решения о будущем Украины должны принимать ее граждане. Он пригласил Грэма посетить Украину и ознакомиться с ситуацией на месте.

«Я могу дать [Грэму. — прим. ред.] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что выборы президента Украины должны проводиться внутри страны, а не «в доме сенатора Грэма».

Конфликт Грэма с Зеленским

28 февраля Владимир Зеленский посетил Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время совместного выступления возникла словесная перепалка: Трамп выразил недовольство поведением Зеленского, отметив, что тот проявил неуважение к США.

В разговоре также участвовал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он упрекнул Зеленского в том, что тот якобы ни разу не поблагодарил Америку за помощь. В результате пресс-конференция была отменена, а Трамп позже в своей соцсети Truth Social написал, что Зеленский не готов к миру и ведет себя неприемлемо.

Линдси Грэм, известный своей поддержкой Украины, заявил, что после этого инцидента Зеленский должен либо уйти в отставку, либо изменить свою позицию. По его словам, поведение украинского президента затруднит дальнейшие отношения с США.

«Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться», — сказал сенатор журналистам в Белом доме.

В ответ президент Украины заявил, что решение об отставке президента Украины могут принять только граждане этой страны.

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После инцидента министерство иностранных дел Украины выразило поддержку действиям президента, подчеркнув его «решимость бороться за справедливость» и «защищать интересы страны».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне произошедшего в Белом доме конфликта назвала Зеленского недоговороспособным, а его общение с президентом и вице-президентом США «политическим и дипломатическим провалом».

В российском МИД заявили, что именно представители Украины отвергли возможность возобновления мирных переговоров весной 2022 года. В ведомстве отметили, что Киев использует «манипуляции и ложь» как оправдание для продолжения боевых действий.