«Станьте гражданином Украины, и я вас услышу»: Зеленский ответил на критику сенатора Грэма

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сенатору США Линдси Грэму (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) получить украинское гражданство в ответ на его призыв к Украине отказаться от переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул, что только граждане Украины могут влиять на внутреннюю политику страны. Об этом он заявил в интервью британским журналистам в аэропорту Станстед перед отлетом из Великобритании, сообщает SkyNews.
В своем обращении Зеленский отметил, что ценит поддержку США, но решения о будущем Украины должны принимать ее граждане. Он пригласил Грэма посетить Украину и ознакомиться с ситуацией на месте.
«Я могу дать [Грэму. — прим. ред.] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему», — добавил он.
Зеленский подчеркнул, что выборы президента Украины должны проводиться внутри страны, а не «в доме сенатора Грэма».
Конфликт Грэма с Зеленским
28 февраля Владимир Зеленский посетил Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время совместного выступления возникла словесная перепалка: Трамп выразил недовольство поведением Зеленского, отметив, что тот проявил неуважение к США.
В разговоре также участвовал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он упрекнул Зеленского в том, что тот якобы ни разу не поблагодарил Америку за помощь. В результате пресс-конференция была отменена, а Трамп позже в своей соцсети Truth Social написал, что Зеленский не готов к миру и ведет себя неприемлемо.
Линдси Грэм, известный своей поддержкой Украины, заявил, что после этого инцидента Зеленский должен либо уйти в отставку, либо изменить свою позицию. По его словам, поведение украинского президента затруднит дальнейшие отношения с США.
«Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться», — сказал сенатор журналистам в Белом доме.
В ответ президент Украины заявил, что решение об отставке президента Украины могут принять только граждане этой страны.
После инцидента министерство иностранных дел Украины выразило поддержку действиям президента, подчеркнув его «решимость бороться за справедливость» и «защищать интересы страны».
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне произошедшего в Белом доме конфликта назвала Зеленского недоговороспособным, а его общение с президентом и вице-президентом США «политическим и дипломатическим провалом».
В российском МИД заявили, что именно представители Украины отвергли возможность возобновления мирных переговоров весной 2022 года. В ведомстве отметили, что Киев использует «манипуляции и ложь» как оправдание для продолжения боевых действий.