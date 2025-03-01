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Захарова оценила взбучку Зеленскому от Трампа

Захарова: Трамп устроил Зеленскому беспрецедентную «отрезвляющую взбучку»
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспрецедентной «отрезвляющую взбучку», которую, по ее словам, Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому в Белом доме. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

Захарова подчеркнула, что этот инцидент также свидетельствует о политическом бессилии и моральном разложении европейских политиков, поддерживающих «безумного главаря нацистского режима», утратившего связь с реальностью.

Представитель МИД также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский выстроил в стране тоталитарное государство, уничтожил всю оппозицию.

«Этот ни чем не гнушающийся циник одержим лишь сохранением узурпированной им власти. Ради этого он уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство», — сказала она.

Сегодня президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров американского и украинского лидеров.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.

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