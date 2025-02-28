«Не хочет провести жизнь в бункере». О чем Зеленский будет говорить с Трампом?

В Кремле не комментируют заявления Трампа о Зеленском до итогов их переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля встретится с Дональдом Трампом и подпишет договор об использовании природных ресурсов. В Киеве надеются, что Вашингтон включит в договор гарантии безопасности для Украины. Однако Трамп неоднократно говорил, что Штаты не намерены брать на себя слишком много обязательств. Удастся ли Зеленскому договориться с Трампом и чего будет добиваться глава Белого дома в ходе переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США и сегодня, 28 февраля, намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи ожидается подписание договора об использовании природных ресурсов. Трамп анонсировал встречу с Зеленским в 11:00 по местному времени (19:00 мск).

По данным Financial Times, документ предусматривает, что украинское правительство будет перечислять 50% от будущей монетизации любых государственных активов, связанных с природными ресурсами, в «Инвестиционный фонд реконструкции» . При этом в соглашении не указаны суммы, сроки и подробности управления фондом.

Накануне визита президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает уважение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ожидает, что они поладят.

«Думаю, завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему», — сказал американский президент.

При этом ранее хозяин Белого дома называл украинского политика диктатором. В преддверии встречи Трамп отказался от своих слов. «Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал», — заявил американский президент.

В Кремле в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления Трампа о Зеленском призвали дождаться окончания их переговоров.

«Давайте дождемся сегодняшних контактов и их результатов, и тех заявлений, которые по их итогам будут сделаны», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Гарантий безопасности не будет

Журналисты Associated Press считают, что в Киеве договор об использовании редкоземельных ресурсов рассматривают как возможность улучшения отношений с администрацией президента Дональда Трампа. По мнению журналистов, украинские власти надеются, что рано или поздно получится прийти к долгосрочным обязательствам в сфере безопасности с Вашингтоном.

Ранее Зеленский заявлял, что рамки экономической сделки были достигнуты, но она пока не включает гарантии безопасности США, которые Киев считает жизненно важными. По его мнению, полное соглашение может зависеть от предстоящих переговоров в Вашингтоне.

«Украина должна сначала узнать, какова позиция США в отношении ее дальнейшей военной поддержки. Экономическое соглашение может быть частью будущих гарантий безопасности, но я хочу понять более широкое видение. Что ждет Украину?» — сказал Зеленский.

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Информационное агентство Reuters отмечает, что рамочное соглашение США и Украины по редкоземельным металлам содержит юридические недостатки. В документе говорится, что средства из совместного фонда будут реинвестированы «в целях содействия безопасности, защищенности и процветанию Украины». Правительство США «будет сохранять долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины», но не уточняется, что это значит.

Объявляя о предстоящей встрече с Зеленским на первом заседании кабинета министров Трамп обозначил, что Вашингтон не собирается предоставлять Киеву какие-либо гарантии безопасности:

«Я не собираюсь давать гарантий безопасности... очень много. Мы заставим Европу сделать это».

Кроме того, Трамп несколько раз говорил, что Украина «может забыть» о вступлении в НАТО. В последний раз подобное заявление прозвучало в начале встречи американского президента с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 27 февраля.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты потратили слишком много денег налогоплательщиков на поддержку Украины в противостоянии с Россией. Именно поэтому американская администрация представляет сделку с Украиной как шанс для Киева отплатить США за помощь, уже отправленную на военные нужды при президенте-демократе Джо Байдене.

«Предыдущая администрация поставила нас в очень плохое положение, но мы смогли заключить сделку, по которой мы собираемся вернуть деньги и много денег в будущем», — сказал Трамп.

Игра Трампа против Европы

После встречи с премьер-министром Великобритании в Белый дом издание Politico написало, что Трамп послал Евросоюзу «отрезвляющий сигнал накануне визита Зеленского в Вашингтон».

«Трампа, похоже, не тронул отчаянный призыв Стармера к более сильной приверженности США защите Украины. Президент США продемонстрировал отсутствие намерений давать какие-либо обещания Европе», — говорится в материале Politico.

На предстоящих переговорах с Зеленским Трамп попытается переложить ответственность за помощь Украине на плечи союзников, считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Валериевич Фененко. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Американский президент хочет, чтобы Британия, Франция и Германия занимались дальнейшей помощью Украине, но для этого нужно поднять европейский ВПК. Таким образом, Трамп косвенно играет против нынешних леволиберальных правительств Европы. Если им надо будет создавать полноценную военную промышленность и армию, то это будет означать отказ от зеленой повестки, на которую они ранее опирались. Европе придется вернуться к военно-консервативным принципам», — сказал политолог.

Он уверен, что Трамп «отправит Зеленского к европейцам по вопросу гарантий безопасности». Политолог добавил, что, перекладывая ответственность за помощь Украине на Европу, Трамп также подставляет и европейцев:

«Это косвенная игра против Европейского союза, потому что больше других развивать свой ВПК способна Германия. Это в свою очередь может привести к усилению имперских идей у немцев, что напугает Британию и Францию. То есть Европа может просто расколоться и отказаться от общеевропейских идей, вернувшись в состояние до Первой мировой войны . В данной ситуации США будут просто балансировать между враждующими европейскими странами и получать выгоду».

Все для мира с Россией

Стратегия Трампа на предстоящих переговорах с Зеленским будет достаточно простая — продавливать позицию, которая выгодна ему любыми способами. Такое мнение высказал «Газете.Ru» программный директор клуба «Валдай», политолог Тимофей Бордачев.

«Трамп ведет переговоры с клиентом, который в чем-то послушен, но где-то не хочет идти навстречу. Самому же американскому президенту нужно одновременно сделать так, чтобы результат не был слишком выгоден для России, и чтобы он смог добиться того, чего он хочет », — сказал политолог.

Бордачев уверен, что главная цель Трампа — это прекратить ситуацию, когда отношения России и США могут войти в опасную эскалацию:

«Трамп разумный человек и не хочет провести всю оставшуюся жизнь в бункере. Он понимает, что дальнейшая эскалация отношений между Вашингтоном и Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако Трамп не хочет нормализовывать отношения полностью на российских условиях, поэтому ведёт такие сложные игры и с европейцами».

В Соединенных Штатах прекрасно понимают, что в Европе никто не сможет полностью взять на себя ответственность за помощь Украине без помощи Штатов, считает Бордачев. По его мнению, Трамп использует заявления «о переносе ответственности на европейцев» только в качестве своей переговорной тактики.

«Американский лидер вчера расставил все по своим местам, когда встречался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Когда Трамп спросил Стармера: «Вы с Россией -то сами справитесь?», тот начал в ответ ему что-то мычать. После этого всем стало понятно, что позиция Европы не имеет вообще никакого значения», — заявил Бордачев.

Он заключил, что в конечном итоге все подобные встречи и переговоры, которые ведет Трамп, направлены только на нормализацию отношений с Россией в будущем.