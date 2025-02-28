В Европе считают, что Трамп послал ЕС отрезвляющий сигнал

Американский президент Дональд Трамп послал Евросоюзу отрезвляющий сигнал накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет европейское издание Politico.

«Трампа, похоже, не тронул отчаянный призыв (премьер-министра Британии Кира) Стармера к более сильной приверженности США защите Украины...» — указано в статье.

Отмечается, что президент США продемонстрировал отсутствие намерений давать Европе какие-либо обещания, что отрезвило многих политиков ЕС.

Накануне Трамп на встрече со Стармером рассказал, что давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что не верит в то, что президент РФ может нарушить будущее соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта.

19 февраля Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Зеленского призвали показать средний палец Трампу.