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В Европе считают, что Трамп послал ЕС отрезвляющий сигнал

Politico: Трамп послал Европе отрезвляющий сигнал перед приездом Зеленского
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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Дональд Трамп послал Евросоюзу отрезвляющий сигнал накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет европейское издание Politico.

«Трампа, похоже, не тронул отчаянный призыв (премьер-министра Британии Кира) Стармера к более сильной приверженности США защите Украины...» — указано в статье.

Отмечается, что президент США продемонстрировал отсутствие намерений давать Европе какие-либо обещания, что отрезвило многих политиков ЕС.

Накануне Трамп на встрече со Стармером рассказал, что давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что не верит в то, что президент РФ может нарушить будущее соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта.

19 февраля Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Зеленского призвали показать средний палец Трампу.

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