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Трамп заверил, что Украина не станет членом НАТО

Reuters: Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не произойдет

Президент США Дональд Трамп высказал свое скептическое отношение к перспективам вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Трамп сделал подобное заявление в начале встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Белом доме.

На прошлой неделе издание Associated Press писало, что президент России Владимир Путин, судя по всему, приблизился к достижению одной из заявленных целей «специальной военной операции» – предотвращению вступления Украины в НАТО. Аналитики отмечают, что проведение переговоров на высоком уровне и подготовка к возможному саммиту создают благоприятные условия для закрепления контроля России над значительной частью украинской территории и блокирования перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В июне прошлого года Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее в НАТО придумали секретную тактику для переговоров по Украине.

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