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Трамп заявил, что уважает Зеленского

Трамп заявил о своем уважении к Зеленскому
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает уважение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ожидает, что на предстоящей встрече они поладят. Об этом Трамп заявил в Белом доме, пишет ТАСС.

«Думаю, завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему», — сказал он.

Незадолго до этого Трамп заявил, что во время встречи с Зеленским подпишет договор об использовании редкоземельных ресурсов.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это был первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии.

Ранее американский телеканал назвал Путина другом Трампа.

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