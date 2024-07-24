«Украина как полигон Запада». Почему Залужный опять противоречит Зеленскому?

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в Лондоне и рассказал о науке войны, военных конфликтах будущего и угрозе третьей мировой. Он также открыто предложил свою страну в качестве полигона для испытаний западного вооружения и военной техники. Почему выступление Залужного не тянет на доклад экс-главкома ВСУ и как посол Украины в Лондоне противоречит линии Зеленского — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Военачальник или политолог?

Даже при беглом взгляде на доклад посла Украины в Великобритании Валерия Залужного весьма трудно сказать, в какой роли же он в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RoyalUnited Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI). Почти сразу возникают вопросы, как расценивать доклад Залужного — то ли это речь экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, то ли выступление главы украинской дипломатической миссии, то ли на трибуне RUSI озвучивал свои тезисы политолог средней руки.

Сразу заметим: на доклад экс-главкома выступление Залужного решительно не тянет. В этом случае он говорил бы о стратегии и оперативном искусстве, тактике, теории видов обеспечения (оперативного, технического и тылового), проблемах комплектования вооруженных сил, создании резервов и запасов.

Иными словами, он должен был сосредоточиться на анализе стратегического характера вооруженной борьбы, тенденций ее изменения, выявлении закономерностей и способов ведения операций, боевых действий, управления войсками и силами.

Вместо этого Залужный в своем выступлении ограничился озвучиванием разного рода давно всем известных тезисов и откровенных банальностей.

К примеру, генерал сказал: «Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого всесторонне задействуются военные и другие государственные ресурсы. К числу таких ресурсов относятся экономика, финансы, население и союзники».

Что это, если не заявление из разряда «Волга впадает в Каспийское море»?

Согласно классическим положениям военной науки (и это известно со времен Троянской войны), для ведения вооруженной борьбы требуется максимальное напряжение военных, экономических возможностей страны и моральных сил народа. Подготовка страны и вооруженных сил к войне представляет собой сложный и непрерывный процесс, связанный с решением широкого круга политических, экономических, военно-стратегических вопросов в интересах обеспечения обороноспособности страны. То есть Залужный мог бы сказать и так. Но, видимо, в свое время генерал не грыз с отменным прилежанием гранит военной науки.

Опасные заблуждения Залужного

«Война — это наука. Наука со своими законами и правилами, которые необходимо знать и изучать», — сказал в своем выступлении Залужный.

С одной стороны, это очередная банальность, а с другой — весьма и весьма опасное заблуждение, способное привести к крайне трагическим последствиям. Наукой можно считать только подготовку к войне, ведение же ее принадлежит к искусству. Можно обладать всеми необходимыми знаниями и умениями, но если у военного вождя нет того, что принято называть характером или волей, лучше сказать — силы духа и военной энергии, то такие полководцы, руководствующиеся готовыми формулами, изложенными в учебниках, обычно бывают в сражениях биты.

И Валерий Залужный со своей летней наступательной операцией 2023 года — лишний этому пример. То есть слухи о каких-то ярких полководческих дарованиях этого генерала, похоже, сильно преувеличены.

Залужный сказал: «Вполне вероятно, что эти изменения, которые были изобретены на полях сражений российско-украинской войны, будут определять контуры войн и военного искусства в XXI веке».

Очередные банальности. Как известно, опыт, полученный в ходе любого вооруженного противостояния, тщательно анализируется и изучается всеми заинтересованными сторонами. Но тут необходимо всегда помнить, что любая крупная война представляет собой отдельную эпоху в развитии военного искусства. И самое главное в этой сфере — не подготовиться к уже прошедшей войне.

Безусловно, опыт вооруженного конфликта на Украине будет учтен всеми армиями ведущих государств, но размах на весь в XXI-й век, наверное, все же несколько преждевременен. Лучше сказать так: опыт вооруженного противостояния на Украине в ближайшее время будет учтен в строительстве и боевом применении вооруженных сил.

«В то же время я абсолютно согласен с тем, что российско-украинская война — это еще не война будущего. Это всего лишь война переходного периода. Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые модели новой войны», — продолжил Залужный.

Отметим, что в войне все-таки участвуют как минимум две стороны. И далеко не одни украинцы «формируют новые модели новой войны». Что касается войны переходного периода, то об этом с определенностью можно будет сказать только после завершения нескольких будущих войн. То есть говорить о том, какое конкретно влияние конфликт на Украине окажет на контуры будущего вооруженной борьбы, пока несколько преждевременно.

Полигон для испытаний

«С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их тестирования. Только вместе мы сможем эффективно использовать этот ресурс, потому что время больше не работает на нас», — заявил экс-главком в последней части своего выступления.

То есть генерал (и уже не в первый раз) предлагает свою страну в качестве полигона для испытаний западного вооружения и военной техники. Более чем сомнительное предложение, надо прямо сказать.

«Если рассматривать технологии как ресурсы, то на сегодняшний день, в силу разных причин, ни Украина, ни Россия не смогут освоить их самостоятельно в ближайшем будущем. Это означает, что единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в боевых действиях», — также сказал Залужный.

С одной стороны, все верно, лишних батальонов, как известно, на поле боя не бывает. С другой — мобилизационный ресурс Украины далеко не беспределен. И можно в этом плане легко довести страну до демографической катастрофы, уже неоднократно упоминаемой в разных источниках парагвайского варианта. И осуществлять строительство новой послевоенной Украины будет просто некому.

Генерал утверждает, что «фактически начался новый этап в формах и методах ведения военных действий», а «научно-технический прогресс привел в движение колесо истории и вывел на поле боя технологии, которые, вероятно, будут иметь решающее значение в этой войне и, самое главное, станут основой глобальной безопасности будущего».

Но так было в мировой истории всегда. И в ходе Крымской, и в ходе Первой и Второй мировых войн, и в ходе всех других вооруженных конфликтов. И никогда не было по-другому.

Поводя итог, можно сказать, что выступление генерала Залужного в Королевском объединенном институте оборонных исследований весьма далеко от того, что именуется военным профессионализмом. В целом можно сказать и так: экс-главком ВСУ далеко не видный военный теоретик.

Его доклад носит скорее политологический характер, а не представляет собой собрание положений, побуждающих к новым подходам в военном строительстве и боевом применении вооруженных сил.

Кроме того, выступление генерала все же несколько расходится с последними мирными инициативами президента Украины Владимира Зеленского: о них генерал в своем докладе не упоминает вовсе, а как посол, он должен придерживаться генеральной линии руководства своего государства. Его речь сводится к следующему: дайте оружие, дайте ресурсы, пожалуйста, вот вам наша национальная территория в качестве полигона, «в противном случае мы все умрем».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).