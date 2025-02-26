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Политика

ВСУ ночью выпустили 128 дронов вглубь России. Военная операция, день 1099-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1099-й день
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Военнослужащий подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции

Константин Михальчевский/РИА Новости
Ночью ПВО сбила 128 украинских дронов, большинство — над Краснодарским краем и Крымом. В то же время СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Харькове. Дональд Трамп предложил разместить миротворцев на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:17

09:15

В Сочи сняли временные ограничения на работу аэропорта.

09:13

🔴В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности.

09:10

Президент Колумбии Густаво Петро в соцсетях назвал глупостью возможное соглашение Украины и США по разработке полезных ископаемых, добавив, что Киев отдает страну американцам.

08:55

Ночью ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края, в результате чего были повреждены три дома, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев:

«В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка».

Кондратьев поручил помочь пострадавшим восстановить имущество.

08:53

Трамп обозначил, что Киеву хватит оружия до заключения сделки между Вашингтоном и Москвой.

08:51

Зеленский не уловил посыл Трампа о необходимости скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с The Daily Mail.

08:49

08:47

По данным FT, президент Франции Эммануэль Макрон пытался заручиться поддержкой Трампа по поводу размещения миротворческих сил на Украине, но не смог этого сделать.

08:45

Трамп допустил, что сделка по редкоземельным элементам с Украиной может достичь триллиона долларов — ТАСС

08:42

❗️Трамп рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем. Кроме этого, США хотели бы сотрудничать с Россией в области минералов.

08:33

08:31

План «Ковер» также ввели в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа, пишет SHOT. В Росавиации опровергли эту информацию.

08:29

Ночью в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты.

08:18

Президент США Дональд Трамп считает, что на Украине нужно разместить миротворческий контингент, но в приемлемой для всех форме.

08:13

08:07

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Сумах и Харькове.

08:03

⚡️ Ночью средства ПВО уничтожили 128 украинских беспилотников: 83 над Краснодарским краем, 30 над Крымом, восемь над акваторией Азовского моря, пять над акваторией Черного моря, по одному над Брянской и Курской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1099-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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