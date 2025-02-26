ВСУ ночью выпустили 128 дронов вглубь России. Военная операция, день 1099-й

Президент Колумбии Густаво Петро в соцсетях назвал глупостью возможное соглашение Украины и США по разработке полезных ископаемых, добавив, что Киев отдает страну американцам.
Ночью ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края, в результате чего были повреждены три дома, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев:
«В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка».
Кондратьев поручил помочь пострадавшим восстановить имущество.
Зеленский не уловил посыл Трампа о необходимости скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с The Daily Mail.
По данным FT, президент Франции Эммануэль Макрон пытался заручиться поддержкой Трампа по поводу размещения миротворческих сил на Украине, но не смог этого сделать.
Трамп допустил, что сделка по редкоземельным элементам с Украиной может достичь триллиона долларов — ТАСС
❗️Трамп рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем. Кроме этого, США хотели бы сотрудничать с Россией в области минералов.
План «Ковер» также ввели в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа, пишет SHOT. В Росавиации опровергли эту информацию.
Президент США Дональд Трамп считает, что на Украине нужно разместить миротворческий контингент, но в приемлемой для всех форме.
⚡️ Ночью средства ПВО уничтожили 128 украинских беспилотников: 83 над Краснодарским краем, 30 над Крымом, восемь над акваторией Азовского моря, пять над акваторией Черного моря, по одному над Брянской и Курской областями.