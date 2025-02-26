«Нужно избавиться от расистских законов». Россия исключила заморозку конфликта с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность заморозки украинского конфликта и выступил против присутствия европейских миротворцев на территории Украины. Он напомнил о положениях Конституции, согласно которым ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются российскими регионами. Кроме того, он назвал желание Запада присвоить российские активы «воровством».

Никакой заморозки

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против заморозки украинского конфликта по линии фронта, так как в российской Конституции указано, что Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области — теперь российские регионы.

«Были идеи: давайте оставим линию соприкосновения — вот эта российская, эта — украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей.

А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов», — подчеркнул он на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.

Министр добавил, что на украинской территории продолжают жить люди, которым удобнее разговаривать на русском языке и которые хотят чтить многовековые традиции предков, воспитанных в русской культуре.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что тоже не видит сейчас возможности заморозки конфликта.

«Мой первый вопрос состоит в том, прекратит ли Америка военную помощь или нет? Сейчас речь не идет о какой-то заморозке войны. <...> Вы должны понимать, что мы завтра не закончим войну», — сказал он в ходе сегодняшнего выступления.

Политик также указал, что поддержка Вашингтона остается для ВСУ «вопросом выживания».

Миротворцы на Украине

Российская сторона не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, отметил глава МИД.

«Да нет, мы никаких вариантов не можем рассматривать. <...> Разговоры о каких-то миротворческих силах — это все пустое. Там главное — уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил», — так министр ответил на вопрос о возможности размещения миротворческого контингента в зоне конфликта.

Он особо подчеркнул, что первопричины боевых действий заключаются том, что Украину пытались настойчиво притянуть в НАТО, чтобы разместить на ее территории западную военную инфраструктуру, которая могла быть использована против России.

Еще одна причина — «тотальное истребление прав русских и русскоязычных».

По мнению Лаврова, подход, навязываемый Парижем и Лондоном, нацелен на дальнейшее усиление конфликта. Предложенные Западом сценарии нацелены на то, чтобы Киев получил передышку, а европейцы успели накачать Украину оружием.

«Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием», — подчеркнул министр.

О российских активах

Лавров также попросил объяснить заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее допустил использование прибыли с замороженных активов России.

«Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», — удивился глава российского дипведомства.

Сделка по металлам

Лавров также коснулся темы сотрудничества РФ и США в области редкоземельных металлов. По его словам, напрямую этот вопрос на встрече в Эр-Рияде не обсуждали.

«Но мы говорили о том, как это подчеркивалось в телефонном разговоре президентов [России Владимира] Путина и [США] Дональда Трампа, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в Российской Федерации», — рассказал министр журналистам.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности предложить американцам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.