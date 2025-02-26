Задолжали «сотни миллионов». Суд дал Трампу два дня на разморозку помощи Украине и другим странам

Федеральный суд США дал администрации Трампа менее двух дней на разморозку иностранной помощи через Агентство по международному развитию. Иск к Белому дому подали некоммерческие организации, которые являются подрядчиками USAID и Госдепа. Они посчитали заморозку финансирования незаконной и заявили, что администрация задолжала «сотни миллионов долларов». Трамп подписал указ о приостановке иностранной помощи 20 января. Документ в большей степени отразился на USAID, которое президент США обвинил в коррупции «невиданных ранее масштабов».

Федеральный суд США дал менее двух дней администрации Дональда Трампа для разморозки иностранной помощи через Агентство по международному развитию (USAID) и Госдепартамент. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Иск подали некоммерческие организации — подрядчики USAID и Госдепа. Они сочли заморозку финансирования незаконной, заявили, что она вынудила приостановить даже «самые срочные программы по спасению жизней», и обвинили администрацию президента США в том, что она задолжала «сотни миллионов долларов», чем спровоцировала массовые увольнения и банкротства.

13 февраля судья приказал временно возобновить хоть часть финансирования, однако, по словам сотрудников USAID и НКО, им неизвестно ни об одном платеже.

В итоге, как уточняет AP, суд постановил, что администрация Трампа «не проявила никаких признаков» того, что она намерена выполнить предыдущее судебное постановление о разморозке финансирования в течение двух недель.

Агентство также отмечает, что Белый дом уже второй раз игнорирует постановления суда. Ранее федеральный окружной суд Род-Айленда выяснил, что команда Дональда Трампа не разморозила ряд госпрограмм финансовой помощи, несмотря на соответствующее судебное постановление.

Приостановка помощи

Указ о приостановке на 90 дней всех программ помощи другим государствам со стороны США Трамп подписал 20 января сразу после вступления в должность президента. Документ в первую очередь коснулся USAID — агентства, которое занималось гуманитарной помощью.

Дональд Трамп обвинил USAID в коррупции «невиданных ранее масштабов». Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил, что агентство будет ликвидировано. В начале февраля перестал работать сайт USAID, а также закрылся его центральный офис в Вашингтоне. Сотрудники были вынуждены уйти в отпуск. Временное руководство агентством было передано госсекретарю США Марко Рубио.

После этого Reuters сообщило, что в Белом доме планируют сократить штат сотрудников USAID с 10 тыс. до 294 человек. По данным The New York Times, письма об увольнении уже получили две тысячи сотрудников агентства, еще тысячу человек отправили в оплачиваемый отпуск.

На что USAID тратило деньги?

Ранее администрация Трампа также опубликовала список «нелепых трат» Агентства США по международному развитию. В публикации говорилось, что USAID выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. — на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн — на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале. Также агентство USAID профинансировало туризм в Египте и постановку «мюзикла DEI» в Ирландии.

«Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 миллионов на «Улицу Сезам» для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тысяч тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов и все. Не 20 миллионов», — рассказывал президент США.

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По его словам, агентство также потратило $520 млн на консультанта для создания инвестиционного центра в Африке. Еще $25 млн — для «продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренного законом хозяйствования через развитие социально ответственного поведения в Колумбии».

РИА Новости, изучив публичные отчеты программы Агентства США по международному развитию, также сообщало, что USAID с 2014 года вложило более $500 млн в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс.