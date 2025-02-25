«Беспроигрышная сделка». ЕС предложил Украине альтернативу договору по ископаемым с США

ЕС предложил Украине заключить сделку по «критически важным материалам», сообщил еврокомиссар Стефан Сежурне. Он передал предложение украинским чиновникам во время визита в Киев 24 февраля. На Украине в свою очередь говорят о скором достижении договоренностей с США. Сотрудничать с Вашингтоном по редкоземельным металлам готовы и в России — об этом объявил президент Владимир Путин после того, как Дональд Трамп сообщил о своем интересе к ресурсам из РФ. Что известно о переделе украинских ископаемых — в материале «Газеты.Ru».

ЕС вступает в игру

На фоне продолжающегося обсуждения возможной украино-американской сделки по редкоземельным металлам собственное предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали в ЕС. В ходе визита в Киев 24 февраля еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что Евросоюз готов сотрудничать с Киевом в сфере добычи полезных ископаемых .

«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — объяснил он.

По словам Сежурне, в отличие от соглашения с США, сделка с европейцами будет «беспроигрышной».

«Добавленная стоимость, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать сделки, которая не является взаимовыгодной», — подчеркнул еврокомиссар.

Чуть ранее председатель Евросовета Антониу Кошта в интервью украинскому изданию «Общественное» заявил, что страны ЕС не потребуют от Украины природные ресурсы в обмен на оказываемую помощь.

«В последние три года Европейский союз был большим донором по поддержке Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов Украины», — объяснил он.

Говоря о соглашении по редкоземельным металлам с американцами, Кошта назвал Украину суверенной страной, «которая имеет суверенное право управлять своей территорией и вести переговоры на международном уровне».

Чего от Украины хочет Трамп?

Президент США Дональд Трамп в феврале поднял вопрос о помощи Украине, оказанной администрацией экс-главы государства Джо Байдена. По словам республиканца, Штаты выделили в общей сложности около $500 млрд. Он публично заявил о необходимости вернуть эти деньги американцам. Сделать это можно в рамках соглашения о полезных ископаемых с Украиной, считает он.

Первый проект документа украинские власти отклонили. Владимир Зеленский объяснил, что в документе не было ни слова о гарантиях безопасности страны. Трамп резко раскритиковал президента Украины и стал требовать от Киева больше, чем просто редкоземельные металлы. Он заявил, что «мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить».

Украина не согласна компенсировать США $500 млрд. Киев считает, что должен в пять раз меньше Киев отверг предложение Вашингтона о создании фонда на $500 млрд, который должен был компенсировать... 23 февраля 10:12

На Украине в ответ выразили сомнения в правильности подсчетов Трампа (там сообщили, что Киев не может быть должен $500 млрд, ведь объем помощи от США составил $100 млрд). Зеленский отказался признавать долги перед США и заявил, что страна получала помощь в виде грантов.

«Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность... Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — объяснил он.

Согласно статье журнала The Economist, с начала переговоров о заключении соглашения по полезным ископаемым Вашингтон предложил Киеву три варианта сделки : «плохой» (его 12 февраля представил глава Минфина США Скотт Бессент — он потребовал от президента Украины подписать соглашение с требованием компенсировать США $500 млрд за счет природных ресурсов «здесь и сейчас»), «лучший из предложенных» (его представили спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности), а также «катастрофический» (согласно нему, США требуют от Украины передавать 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры, включая порты, в новый фонд, принадлежащий правительству США. Платить придется до тех пор, пока общая сумма фонда не достигнет $500 млрд).

Украинские источники The Economist предполагают, что «катастрофическая» версия соглашения была предложена «в качестве наказания» за то, что Зеленский отверг предыдущие варианты сделки. По данным издания, обсуждение параметров договора продолжается. Один из украинских чиновников в беседе с The Economist сказал, что это «не переговоры, а вымогательство».

Однако уже 23 февраля Трамп сообщил, что стороны близки к согласованию сделки.

«Согласованы почти все ключевые детали. Мы намерены завершить их как можно скорее, чтобы приступить к подписанию документа», — подтвердила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.

США заинтересовались ресурсами РФ

24 февраля Трамп во время встречи с президентом Франции Макроном заявил, что США заинтересованы в огромных запасах редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсах», которые есть у России.

«У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать», — сказал он.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин вечером провел заседание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров, включая США, к проектам в этой области.

Путин предложил подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае, к которому можно привлечь американские компании:

«По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то $15 млрд. Но мы можем подумать над этим».

Путин также рассказал, что Россия готова поставить США 2 млн тонн алюминия и запустить совместные работы по добыче ресурсов на территории РФ. По мнению главы государства, это стабилизирует мировые цены.

«В 2017 году мы 15% алюминия поставляли США. Вообще в США 60% алюминия производят сами, 40% по импорту. Основной импортер сегодня — Канада. Если будет принято решение открыть рынок нашим производителям, мы могли бы 2 млн тонн им продать», — сказал президент.

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству по редкоземельным металлам в Донбассе и Новороссии с иностранными партнерами, включая американцев.