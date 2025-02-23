Украина не согласна компенсировать США $500 млрд. Киев считает, что должен в пять раз меньше

Киев отверг предложение Вашингтона о создании фонда на $500 млрд, который должен был компенсировать США помощь, оказанную Украине с начала конфликта с Россией. По информации источников Bloomberg, в ответ на план, включавший передачу США доли в украинских природных ресурсах, Киев выразил опасения по поводу потери контроля над стратегическими ресурсами и недостаточных гарантий дальнейшей поддержки. Владимир Зеленский оценивает фактическую помощь США в $90 млрд, что значительно меньше заявленных Дональдом Трампом $350 млрд, и настаивает на пересмотре условий соглашения.

Украина отклонила предложение США о создании фонда объемом $500 млрд в рамках соглашения, предполагающего передачу Вашингтону доли в природных ресурсах страны. Об этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По словам источника, фонд должен был компенсировать помощь США с начала российско-украинского конфликта. Однако Киев оценивает фактический объем этой помощи в $90 млрд, что существенно меньше заявленных Вашингтоном $350 млрд.

Еще одной проблемой, по данным источника, стало отсутствие четких гарантий США по поводу будущей военной и финансовой поддержки Украины. Киев опасается, что при отсутствии обязательств Соединенные Штаты могут сократить помощь в критический момент.

«Вернем наши деньги»

Выступая в субботу на Конференции консервативных политических действий, президент США Дональд Трамп заявил: «Мы вернем наши деньги. Мы просим редкоземельные металлы и нефть — все, что сможем получить».

По словам Трампа, США выделили на помощь Украине около $350 млрд.

«Я думаю, мы довольно близки к соглашению», — вновь заявил президент США.

Согласно американскому плану, фонд на $500 млрд должен быть сформирован и финансироваться Украиной, но полностью контролироваться США. Документ предполагает, что Украина откажется от половины доходов от продажи минералов, газа, нефти, а также доходов портов и другой инфраструктуры. По мнению Вашингтона, это позволит компенсировать его затраты на поддержку Украины.

Никаких гарантий безопасности. США ужесточили условия договора с Украиной по недрам Киев и Вашингтон продолжают работу над текстом соглашения о доступе США к полезным ископаемым... 22 февраля 22:16

Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что фонд направлен на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины. Он утверждает, что США не претендуют на физические активы страны и не стремятся превратить Украину в крупного должника.

«Речь идет о создании прочного экономического партнерства», — уверяет Бессент.

Возражения Киева

Владимир Зеленский ранее отверг озвученные Трампом оценки. «У нас совершенно разные цифры», — заявил президент Украины.

По данным Зеленского, общая помощь США и Европы составила $200 млрд, из которых $67 млрд — военная поддержка США и $31,5 млрд — их прямая финансовая помощь.

«Мы открыты к переговорам, но условия должны быть справедливыми», — заявил он ранее на этой неделе.

Киев настаивает на включении в договор пунктов о гарантиях безопасности и сохранении контроля над стратегическими ресурсами, а также на снижении доли США в доходах от природных ресурсов и инфраструктуры. Украинская делегация представила правки к документу, однако США, по данным источников, отказались их учитывать.

Детали редкоземельной сделки

По информации газеты The New York Times, проект соглашения включает положения о доходах с территорий, вошедших в состав России, с оговоркой: «в случае их освобождения».

Доля США от доходов с этих территорий должна была составить 66%.

При этом фонд, в который Украина должна вносить средства до достижения отметки $500 млрд, предполагает 100-процентную финансовую долю США. Это условие вызвало наибольшее недовольство Киева, так как фактически лишает Украину контроля над значительной частью своих экономических ресурсов.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что подписание соглашения о доступе США к украинским редкоземельным ресурсам планировалось на 22 февраля. Ожидалось, что его подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.