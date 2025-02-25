Над регионами РФ ночью уничтожили 19 БПЛА. Военная операция, день 1098-й

Украина ощутит нехватку оружия через полгода, считает бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что перемирие между РФ и Украиной наступит в ближайшие недели. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
Дональд Трамп скоро встретится с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, причем с украинским президентом в ближайшее время, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
ЕС не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за помощь, обозначил глава Евросовета Антониу Кошта:
«В течение последних трех лет Европейский союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов на Украине».
При этом еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что ЕС хочет заключить с Украиной взаимовыгодное партнерство в сфере минеральных ресурсов.
ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 18 снарядов и более 40 беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Президентом Украины станет кандидат, устраивающий Вашингтон, а Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти, заявил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев, до лета 2025 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.
В докладе Росконгресса сказано, что самые богатые месторождения Украины уже находятся под контролем РФ:
«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом».
Американский президент Дональд Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины:
«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около $350 млрд [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад».
Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию по конфликту на Украине в изначальном виде, отклонив поправки. Документ составлен в нейтральном виде, там выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине и указывается призыв завершить боевые действия.
⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников: 16 над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской.