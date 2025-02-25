Над регионами РФ ночью уничтожили 19 БПЛА. Военная операция, день 1098-й

09:05

ЕС не будет требовать от Украины природных ресурсов в качестве компенсации за помощь, обозначил глава Евросовета Антониу Кошта:

«В течение последних трех лет Европейский союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов на Украине».

При этом еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что ЕС хочет заключить с Украиной взаимовыгодное партнерство в сфере минеральных ресурсов.