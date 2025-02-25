Вооруженные силы России продолжают вытеснять противника из Курской области: военкоры сообщают о взятии села Погребки, заходе в соседние деревни Орловка и Новая Сорочина, успехах в Куриловке. Официально Минобороны этого пока не подтверждало. Между тем в прессе уже обсуждают варианты «выхода» ВСУ из российского региона — или после военного разгрома, или в качестве «жеста доброй воли» при гарантиях США.

Штурмовые подразделения горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады завершили зачистку села Погребки в Суджанском районе Курской области и подняли там флаги России, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Наши подразделения наступают дальше, ждите новых хороших новостей», — говорится в публикации.

О том же сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что кроме Погребков российские подразделения заняли северную окраину соседней деревни Орловка (они расположены в ряд по берегу реки Малая Локня). По данным Telegram-канала «Северный ветер», Орловка освобождена от бойцов Вооруженных сил Украины полностью.

Канал «Военное дело» также пишет, что российские подразделения вошли также в деревню Новая Сорочина, расположенную вниз по течению Малой Локни от Орловки, а телеканал «Звезда», в свою очередь, сообщает об успехах морпехов 810-й бригады Черноморского флота в районе поселка Куриловка Суджанского района. Они берут под контроль дорогу, по которой осуществляется снабжение ВСУ со стороны Свердликово.

«Одни бойцы 810-й бригады заходят с левого фланга, а другие с правого фланга. Это получается такой некий коридор. Обрезаем им дорогу, и они в котле», — рассказал старший стрелок с позывным «Домовой» корреспонденту «Звезды» Андрею Вакуле.

Министерство обороны пока не сообщало о взятии этих населенных пунктов, хотя в сводке от 25 февраля часть из них упомянута как место боестолкновений.

ВСУ готовятся к отступлению?

Источники агентства РИА Новости в российских силовых структурах утверждают, что группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению с оккупированных территорий. По данным агентства, российские военные установили огневой контроль над трассой из Юнаковки Сумской области в Суджу, из-за чего украинские подразделения столкнулись с серьезными логистическими проблемами.

«Если раньше ВСУ могли себе позволить производить замену подразделений численностью до батальона (до 500 человек), то на сегодняшний день ротация производится до роты (до 100 человек) с потерями 15–20%», — отметил источник агентства.

Помимо этого подразделения ВСУ в Судже остаются без боеприпасов и питания, что также ведет к потерям с их стороны.

С подобной оценкой ситуации не вполне согласен военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, полный «физический» контроль над трассой российские войска пока не установили, а «долетать до нее дронами имели возможность и до захода в Сумскую область». По мнению Коца, потери в 15–20% военнослужащих при ротации — это «это не такой уж и плохой» для ВСУ показатель.

«Поэтому, честно говоря, не очень понятно, на чем основываются прогнозы о скором отступлении ВСУ. Они так глубоко увязли, что это будет второй Иловайск, который грозит Зеленскому серьезными политическими последствиями», — отметил военкор.

По его словам, единственно возможный для ВСУ вариант безболезненного выхода из Курской области — это гарантированный кем-нибудь, например, США, «жест доброй воли». В ином случае украинской армии не избежать разгрома.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что признаков подготовки ВСУ к отступлению с позиций в Курской области пока не наблюдается. По его словам, украинские войска продолжают удерживать населенные пункты, несмотря на активные боевые действия.

«Но если отступление начнется, оно будет проходить под нашим огневым контролем», — подчеркнул эксперт.

Потери ВСУ

Военные действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. По данным Минобороны России, за это время ВСУ потеряли в регионе более 63 тысяч военнослужащих, а также 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер и свыше двух тысяч боевых бронированных машин. Кроме того, на линии боевого соприкосновения российские солдаты ликвидировали 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки, 23 ракетных комплекса и десять транспортно-заряжающих машин.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский в интервью для газеты The Guardian заявлял, что часть Курской области, которую контролируют ВСУ, можно будет обменять на земли, взятые под контроль российскими войсками. В России подобные предположения отвергли. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, к таким словам Зеленского нельзя относиться серьезно.