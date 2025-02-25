«Только в неотложных случаях»: силовикам разрешили использовать машины россиян во время КТО

Автомобили полиции и медицинской помощи в момент оцепления в связи с введением режима контртеррористической операции

Госдума приняла закон об использовании машин россиян при режиме КТО

Госдума разрешила силовикам применять машины и спецтехнику, принадлежащие россиянам, во время контртеррористических операций. Новая норма позволит изымать автомобили граждан для любых «мероприятий по борьбе с терроризмом» — раньше это можно было делать лишь для транспортировки пострадавших в больницы и преследования преступников. Сейчас режим КТО действует в трех приграничных регионах РФ. По мнению авторов инициативы, она поможет российским бойцам обезвреживать террористов и спасать раненых.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволит силовикам использовать автомобили граждан и организаций для любых действий по борьбе с терроризмом в рамках контртеррористической операции (КТО).

Новая норма также распространяется и на самоходную технику — тракторы, строительные, сельскохозяйственные и коммунальные машины, вездеходы, снегоходы и т.п. В большинстве случаев они регистрируются не в ГИБДД, а в органах Гостехнадзора и не могут быть использованы на дорогах общего пользования.

Поправки вносятся в статью 11 федерального закона «О противодействии терроризму». В соответствии с ними, транспортные средства и/или самоходные машины могут изыматься у российских граждан и организаций, независимо от форм собственности, «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом» .

Согласно действующему закону, применение принадлежащих гражданам транспортных средств в рамках КТО допускается «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей». А самоходные машины, то есть спецтехника, в законе вообще не упоминаются.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в октябре 2024 года, прошел первое чтение в январе 2025 года и принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 25 февраля.

«Наши бойцы жертвуют жизнями ради обеспечения безопасности граждан, и любая техника в угрожающей окружающим ситуации может способствовать решению поставленных задач, в том числе по обезвреживанию террористов и спасению раненых», — пояснил «Коммерсанту» один из инициаторов законопроекта, депутат Анатолий Выборный.

Депутат Николай Будуев в комментарии для «Российской газеты» отметил, что новый закон, среди прочего, даст возможность привлечения транспорта с высокой проходимостью в целях борьбы с терроризмом. Он может быть использован для «отвлекающих мероприятий, создания физических препятствий на предполагаемом пути следования преступников, доставки необходимых средств борьбы с террористами».

«Что касается транспорта, принадлежащего физическим лицам, его можно будет привлекать только в неотложных случаях, когда нет альтернативы», — пояснил парламентарий.

В принятом законопроекте отмечается, что порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспорта или спецтехники, определяется правительством России.

Такие правила есть и сейчас (постановление правительства РФ № 278 от 16 апреля 2008 г.). Для получения компенсации владельцу изъятого транспортного средства необходимо собрать пакет документов и подать их в федеральный или территориальный орган исполнительной власти. Заявление рассматривается в течение месяца.

Новый закон рассмотрит Совет Федерации, затем он должен быть подписан президентом России Владимиром Путиным.

Что такое режим КТО?

Режим контртеррористической операции (КТО) вводят на основании закона «О противодействии терроризму» для минимизации последствий потенциальных терактов и защиты интересов личности, общества и государства.

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Этот правовой режим допускает ряд мер и временных ограничений. Например, возможны удаление гражданских лиц и транспортных средств с определенных участков местности, усиление охраны важных объектов, контроль телефонных переговоров, массовая проверка документов на улицах, изъятие для определенных целей гражданского транспорта и т.д.