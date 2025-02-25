«Много маленьких шагов»: Песков назвал этапы восстановления отношений России и США

Российско-американские отношения значительно пострадали за время президентства экс-главы Белого дома Джо Байдена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Для восстановления доверия к США необходимо пройти серьезный путь — восстановить диалог, затем урегулировать конфликт на Украине, после чего можно будет подумать о ведении совместных экономических проектов. Какими в Кремле видят перспективы отношений России и США — в материале «Газеты.Ru».

О доверии

В ответ на вопрос «Газеты.Ru», доверяет ли Соединенным Штатам Россия и в частности, президент Владимир Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил, что «мы доверяем нам самим». По его словам, для восстановления доверия к американцам «нужно пройти серьезный путь» .

«Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия, предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия. Очень многое пострадало за последние четыре года, очень многое было разрушено, поэтому, конечно, восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа», — рассказал он.

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По словам пресс-секретаря президента, Путин и Трамп проявили политическую волю к восстановлению двусторонних отношений. Дальше Россия и США будут обсуждать меры по их нормализации. Как подчеркнул Песков, во время президентства Байдена двусторонний диалог «был сведен практически к нулю». Поэтому восстановление отношений — первоочередная задача.

«Далее на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы», — уточнил он.

Представитель Кремля отметил, что одним из перспективных направлений для взаимодействия с США остаются редкоземельные металлы.

Песков напомнил, что у России их много, и они нужны Штатам.

«Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества. Поэтому перспективы есть, возможность есть. Когда настанет, скажем так, момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты», — резюмировал пресс-секретарь российского президента.

Реанимация диалога

Отношения между странами «потеплели» после прихода к власти в США Дональда Трампа. Менее, чем через месяц после его инаугурации, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась первая после начала военной операции встреча высокопоставленных представителей России и США. Стороны договорились восстановить численность сотрудников посольств и создать рабочую группу высокого уровня для завершения боевых действий.

На этом фоне обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман выразил мнение, что диалог между РФ и США в Эр-Рияде может говорить о возможной скорой отмене санкций против России.

«Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которая на самом деле мотивирует Трампа, русские прибыли в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых деловых сделок. Ожидайте скорого снятия американских санкций, введенных против России», — написал он.

Урегулирование конфликта на Украине — не единственная точка соприкосновения интересов двух стран. 24 февраля Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов и других «очень ценных ресурсах» России.

Комментируя его слова, Путин сообщил о готовности Москвы к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, в том числе с Вашингтоном.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы [редкоземельных ресурсов] определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — рассказал глава государства и предположил, что стороны могли бы обсудить поставки алюминия в США.