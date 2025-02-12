Киев под прицелом. ВС России ночью нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву в ночь на 12 февраля, сообщили в офисе украинского президента. Там уточнили, что удары наносили в том числе беспилотниками. В некоторых районах города пропало электричество. Минобороны России позже уточнило, что целью атаки стали цеха предприятий ВПК Украины, производящих беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Что известно о ночной атаке — в материале «Газеты.Ru».

Удар по Киеву

О ракетной атаке утром 12 февраля сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Россия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевщине, ПВО работала по баллистике», — написал он.

В офисе главы государства добавили, что средства противовоздушной обороны обнаружили также российские беспилотники. После удара в некоторых районах Киева пропал свет, сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«Этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами <…> Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны», — написал президент Владимир Зеленский.

В Киеве, Киевской и ряде других областей ночью звучали сирены воздушной тревоги. Как сообщали журналисты украинского издания «Общественное», взрывы прогремели в Кривом Роге и Сумах, Николаеве и Лубнах, Житомире и Обухове.

Что говорят в России

В Минобороны РФ отчитались о нанесении группового удара по украинским объектам.

«Нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены», — уточнили в министерстве.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил об ударе по Киеву в качестве примера «мира через силу». Единственный способ «исцелиться» для украинского руководства — «снова почувствовать себя русскими», заявил он.

«Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями», — написал он.

Прошлой ночью ВС России нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК. Российские военные поразили также инфраструктуру аэродромов ВСУ, места хранения и подготовки к применению беспилотников.

«Мы сохраняли энергетические объекты газового, нефтегазового распределения, потому что по договорам прокачивали через Украину газовый конденсат, газ для западных стран — Венгрии, Словакии, Австрии», — объяснил военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По его словам, теперь перед ВС России стоит очередная задача — создание трудностей в энергетическом обеспечении, чтобы предприятия ВПК Украины прекратили работать.

«Противник в режиме нон-стоп ремонтирует военную технику, создает новую. Сейчас этими ударами мы «обрубим» им если не пальцы, то хотя бы фаланги пальцев и посмотрим, как они будут закручивать гайки на Leopard», — констатировал эксперт.

Что говорят на Украине

Украина готова к мирным переговорам с Россией и прекращению огня, заявил глава минобороны Рустем Умеров.

«Справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя», — заявил он на встрече в формате «Рамштайн».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять занятые ВСУ территории Курской области на часть бывших украинских земель.

Россия никогда не обсуждала и не собирается обсуждать тему обмена своих территорий, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — объяснил он.

По его словам, украинских военных либо изгонят с территории России, либо уничтожат.