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Министр обороны Украины заявил о готовности к переговорам

Умеров заявил о готовности Киева к переговорам о завершении боевых действий
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Киев готов к переговорам по урегулированию конфликта с Москвой, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Глава военного ведомства высказался о возможности завершения боевых действий в ходе визита в Брюссель. Он прибыл в бельгийскую столицу, чтобы принять участие в первом после инаугурации президента США Дональда Трампа заседании в формате «Рамштайн».

«Справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя», — подчеркнул Умеров, говоря о готовности своей страны к переговорам.

До этого украинский министр обороны рассказал, что одной из ключевых тем обсуждения на заседании в формате «Рамштайн» станут поставки западных вооружений и боеприпасов в зону конфликта в 2025 году. Также участники встречи планируют обсудить передачу Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны.

Как отметил глава военного ведомства, на совещании 12 февраля впервые будет председательствовать государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Хили. Также ожидается, что в заседании в первый раз примет участие нынешний министр обороны США Пит Хегсет.

Ранее американский лидер отказался обещать новую военную помощь Украине.

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