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Названы последствия массированной ночной атаки ВС РФ по Украине

На Украине признали уничтожение газовой инфраструктуры после ракетного удара ВС РФ
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в ночь на 11 февраля нанесли массированный удар по военной и газовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сообщалось о взрывах на аэродроме Миргород в Полтавской области, а также об ударах по аэродромам и топливным складам в Николаевской и Черкасской областях. Кроме того, взрывы были зафиксированы в Борисполе и Броварах в Киевской области.

По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», атака началась с ударов ракетами «Калибр» и «Искандер-М» по объектам в Лубнах и Миргороде, а также по Ахтырскому аэродрому. По предварительным данным, все намеченные цели были поражены.

Издание «Украина.ру» писало, что после часа ночи сильные взрывы прогремели в Лубнах, Миргороде и ряде населенных пунктов Сумской области. Российские беспилотники нанесли удары по целям в Кривом Роге, Сумах, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. Позже атаки продолжились по объектам в Павлограде, Днепропетровской области, а также в населенных пунктах Киевской области и, возможно, в самой столице. Под удар попала и Харьковская область, которая оказалась частично обесточена.

Около 04:40 утра поступила информация о вылете российских бомбардировщиков Ту-95МС. К пяти утра военные корреспонденты сообщили о ракетных ударах по Борисполю, Броварам, Каневу и Умани в Черкасской области. К шести утра российская авиация и ракетные подразделения продолжали наносить удары по объектам в Полтаве, Сумах и Киевской области.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале заявил, что Полтавская область Украины подверглась комбинированному удару баллистическими ракетами. По его словам, били по газовым месторождениям в поселке Ромодан, селам Сенча и Выришальное, городам Заводское и Лохвица.

По данным «Укрэнерго», девять населенных пунктов Миргородского района Полтавской области Украины остались без газоснабжения.

11 февраля украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что газовая инфраструктура страны получила повреждения. На всей территории Украины также вводились экстренные отключения электроэнергии. По данным «Нафтогаза» Украины, в ночь на вторник были повреждены производственные мощности в Полтавской области. В компании заявили, что принимают меры для стабилизации ситуации с газоснабжением в регионе.

Ранее в Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопления.

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