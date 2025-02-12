Президент Украины Владимир Зеленский стремится скрыть истинные масштабы катастрофы в Курской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова политика о возможном обмене территориями с Россией.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — говорится в посте дипломата в Telegram-канале.
«Приоритета нет»
Украинский лидер в интервью The Guardian сообщил, что собирается предложить Москве прямой обмен территориями: Киев откажется от земель, которые удерживает в Курской области, а взамен надеется получить часть бывших украинских территорий.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский, но добавил, что пока не знает, какую часть попросить взамен.
«Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — заключил он.
В интервью политик также отметил, что готов к переговорам, но хочет, чтобы Украина делала это с «позиции силы».
Кроме того, Зеленский раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за первоначальное нежелание поставлять Украине оружие. На вопрос о том, войдет ли Байден в историю как «человек, который помог спасти Украину», или как «человек, который слишком медленно реагировал на вызовы Владимира Путина», Зеленский рассмеялся.
«Очень сложно», — ответил он.
9 февраля Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры с Россией в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Ранее он уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли «пустыми».
«Торг неуместен»
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Зеленского, процитировал роман «Двенадцать стульев».
«Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — подчеркнул Ивлев в беседе с РИА Новости.
Россия своей землей не торгует и свою землю не меняет, добавил он. «Россия свою землю уже освобождала от шведов, поляков, французов, немцев и прочей фашистской нечисти. Так было в истории, так будет всегда», — сказал парламентарий.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев тоже заявил, что Зеленского ждет только «участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени».
«И вообще не имеют значения все те «хотелки», которые озвучивает Зеленский. Это мечты…» — заявил Ганчев.
Что происходит в курском приграничье
В районе села Свердликово в Курской области более 500 украинских военнослужащих оказались в окружении, пишет Mash. Российские бойцы провели успешное контрнаступление от реки Локни.
Село Свердликово уже находится под контролем ВС РФ, сейчас идет зачистка территории.
ВСУ сосредоточили свои резервы в селе Юнаковка Сумского района. Во время ротаций противник подвергается атакам с использованием дронов.
Российские военнослужащие продолжают давление на противника вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Фанасеевки и в районе Погребков.