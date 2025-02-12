«Торг здесь неуместен». В России ответили на предложение Зеленского по Курской области

Москва не намерена вести переговоры об обмене контролируемой ВСУ части Курской области на бывшие территории Украины, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Дипломат отметила, что украинский президент может рассчитывать только на землю «примерно метр на два и глубиной метра полтора». В Госдуме же напомнили Владимиру Зеленскому о романе «Двенадцать стульев» и фразе «Торг здесь неуместен».

Президент Украины Владимир Зеленский стремится скрыть истинные масштабы катастрофы в Курской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова политика о возможном обмене территориями с Россией.

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — говорится в посте дипломата в Telegram-канале.

«Приоритета нет»

Украинский лидер в интервью The Guardian сообщил, что собирается предложить Москве прямой обмен территориями: Киев откажется от земель, которые удерживает в Курской области, а взамен надеется получить часть бывших украинских территорий.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский, но добавил, что пока не знает, какую часть попросить взамен.

«Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — заключил он.

В интервью политик также отметил, что готов к переговорам, но хочет, чтобы Украина делала это с «позиции силы».

Кроме того, Зеленский раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за первоначальное нежелание поставлять Украине оружие. На вопрос о том, войдет ли Байден в историю как «человек, который помог спасти Украину», или как «человек, который слишком медленно реагировал на вызовы Владимира Путина», Зеленский рассмеялся.

«Очень сложно», — ответил он.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры с Россией в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Ранее он уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли «пустыми».

«Торг неуместен»

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Зеленского, процитировал роман «Двенадцать стульев».

«Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — подчеркнул Ивлев в беседе с РИА Новости.

Россия своей землей не торгует и свою землю не меняет, добавил он. «Россия свою землю уже освобождала от шведов, поляков, французов, немцев и прочей фашистской нечисти. Так было в истории, так будет всегда», — сказал парламентарий.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев тоже заявил, что Зеленского ждет только «участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени».

«И вообще не имеют значения все те «хотелки», которые озвучивает Зеленский. Это мечты…» — заявил Ганчев.

Что происходит в курском приграничье

В районе села Свердликово в Курской области более 500 украинских военнослужащих оказались в окружении, пишет Mash. Российские бойцы провели успешное контрнаступление от реки Локни.

Село Свердликово уже находится под контролем ВС РФ, сейчас идет зачистка территории.

«Цели удара достигнуты»: ВС РФ поразили газовые объекты и месторождения на Украине ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивающим... 11 февраля 17:15

ВСУ сосредоточили свои резервы в селе Юнаковка Сумского района. Во время ротаций противник подвергается атакам с использованием дронов.

Российские военнослужащие продолжают давление на противника вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Фанасеевки и в районе Погребков.