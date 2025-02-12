Украинское издание сообщило о массированном ракетном ударе по Киеву

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удар наносился баллистическими ракетами и беспилотниками.

По данным Военно-воздушных сил Украины, на которые ссылается издание, в результате российской атаки пострадали Киев, Кривой Рог, Сумы, Полтава и Чернигов.

Удар по Киеву подтвердил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он заявил, что концепция «мир через силу» иногда работает, например, демонстрируя реальное соотношение сил, как это произошло 12 февраля в Киеве после прилета российских ракет и беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно о рекордном числе прилетов тактических ракет по Киеву.