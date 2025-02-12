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Украинское издание сообщило о массированном ракетном ударе по Киеву

«Страна.ua»: войска России нанесли массированный ракетный удар по Киеву
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Vladyslav Sodel/Reuters

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удар наносился баллистическими ракетами и беспилотниками.

По данным Военно-воздушных сил Украины, на которые ссылается издание, в результате российской атаки пострадали Киев, Кривой Рог, Сумы, Полтава и Чернигов.

Удар по Киеву подтвердил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он заявил, что концепция «мир через силу» иногда работает, например, демонстрируя реальное соотношение сил, как это произошло 12 февраля в Киеве после прилета российских ракет и беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно о рекордном числе прилетов тактических ракет по Киеву.

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