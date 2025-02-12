В Германии призвали остановить наращивание вооружений. Военная операция, день 1085-й

Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал прекратить наращивание вооружений для разрешения конфликта на Украине, сообщает газета Tagesspiegel.
Украине было бы полезно отменить закон, запрещающий лидерам страны вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Возвращение из России осужденного там за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля может положить начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
На Украине запустили проект «Контракт 18-24», подразумевающий возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, служить в ВСУ, сообщается на сайте украинского Минобороны.
В Киеве произошли взрывы, в результате которых загорелся склад, сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.
По данным издания, «Общественное. Новости», в ряде районов города также пропал свет.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.