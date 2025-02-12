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Политика

В Германии призвали остановить наращивание вооружений. Военная операция, день 1085-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1085-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
В Киеве ночью произошла серия взрывов — загорелся склад, в некоторых районах города пропал свет. На Украине запустили проект нового контракта для службы в ВСУ с 18 лет. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал прекратить наращивание вооружений для разрешения украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение из России американца Марка Фогеля может положить начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:31

Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал прекратить наращивание вооружений для разрешения конфликта на Украине, сообщает газета Tagesspiegel.

8:27

Украине было бы полезно отменить закон, запрещающий лидерам страны вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

8:23

Возвращение из России осужденного там за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля может положить начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

8:16

На Украине запустили проект «Контракт 18-24», подразумевающий возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, служить в ВСУ, сообщается на сайте украинского Минобороны.

8:10

8:07

В Киеве произошли взрывы, в результате которых загорелся склад, сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.

По данным издания, «Общественное. Новости», в ряде районов города также пропал свет.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1085-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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