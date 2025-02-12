«Топовая крыса». Глава СБУ лично задержал «агента ФСБ» в руководстве спецслужбы

СБУ задержала своего сотрудника по подозрению в работе на ФСБ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что вычислил в своем ведомстве предателя, который якобы работал на ФСБ. Он лично задержал мужчину, фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы. Украинские СМИ пишут, что «агент российских спецслужб» — друг мэра Киева Виталия Кличко.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк лично задержал руководителя штаба антитеррористического центра ведомства, подозреваемого в работе на ФСБ.

Малюк рассказал, что задержанный как минимум 14 раз нарушил закон , но публично огласят только часть, поскольку в нескольких эпизодах содержится секретная информация. Глава СБУ входил в группу, занимавшуюся поисками «топовой крысы ФСБ», и даже возглавил операцию по его задержанию. Обо всех этапах он напрямую докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — приводит пресс-служба СБУ слова Малюка.

Он отметил, что они не сразу задержали мужчину: сначала ведомство предоставляло ему ложную информацию, чтобы он передавал ее российской стороне. При этом сотруднику ограничили доступ к действительно важным сведениям.

«Самоочистка СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды — он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, — но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и обнаруживаем, и документируем, и задерживаем», — заключил Малюк.

Операция «Крыса»

Группа СБУ назвала проводимую ими операцию «Крыса». Они выяснили, что у задержанного была задача собирать и передавать информацию об осведомленности ВСУ о дислокации и перемещении российских войск, вооружении украинской армии, состоянии объектов критической инфраструктуры Украины, результатах ракетных обстрелов, об украинском военно-политическом руководстве, о работе украинских госреестров. По их данным, глава штаба антитеррористического центра СБУ получал деньги за предоставляемые данные.

Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. По данным «Укринформ», его зовут Дмитрий Козюра. Он дружит с мэром Киева Виталием Кличко. «Главный региональный» пишет, что украинская администрация активно давит на чиновника и задерживает связанных с ним людей.

Сотрудники СБУ подозревают, что отец и мать фигуранта также нарушили закон : их планируют обвинить в «оправдании агрессии России против Украины».

По версии следствия, обвиняемого завербовали в Вене в 2018 году. После этого кураторы якобы «законсервировали» мужчину, а шпионажем он начал заниматься в конце декабря 2024-го. Сотрудники внутренней безопасности СБУ обнаружили, что подозреваемый связывался по скрытому каналу с ФСБ, его организовал бежавший в Россию украинец — ему также скоро предъявят обвинение в государственной измене.

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Задержал для пиара

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Малюку нужно было показать свою эффективность , поэтому он лично проводил операцию по поимке и задержанию нарушителя.

«Вообще-то руководители такого ранга, они должны организовывать операции, а проводить их должны оперативники <...> Здесь вопрос такой: либо он плохой руководитель, либо у него плохие оперативники, что лично в СБУ надо проводить специальную операцию, чтобы ловить очень важного шпиона, который дезинформирует и передает сведения важные российской стороне», — сказал Леонков в комментарии телеканалу Дума ТВ.

Он предположил, что Малюк хотел продемонстрировать результаты своей деятельности, а все происходящее — это его пиар. Леонков также добавил, что на Украине наблюдается «брожение руководства» из-за прихода к власти в США Дональда Трампа, а судьба многих украинских чиновников зависит от Америки.