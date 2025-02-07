«Сначала — прекращение огня». Названо главное условие Трампа перед переговорами по Украине

Келлог: Трамп хочет прекратить огонь, а потом перейти к переговорам по Украине

Президент США планирует сначала остановить боевые действия на Украине, и только после этого приступить к переговорам, заявил его спецпредставитель Кит Келлог. Он уточнил, что возможное соглашение вряд ли устроит стороны конфликта, однако идти на уступки придется всем. В случае несогласия Дональд Трамп готов значительно ужесточить санкции. В Кремле неоднократно утверждали, что никакого прекращения огня не будет — сначала Украина должна вывести войска из четырех регионов РФ, а после отказаться от идеи вступления в НАТО.

Угрозы санкциями

Спецпредставитель Трампа по Украине заявил, что глава Белого дома готов ужесточить антироссийские санкции, чтобы положить конец конфликту. Келлог тут же добавил, что в настоящее время применяется «всего лишь три балла» возможного экономического давления США по шкале от одного до 10.

«Если и есть кто-то, кто понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп», — подчеркнул Кит Келлог.

По его словам, первоочередной задачей Трамп считает именно прекращение огня, после которого возможно начало переговоров.

«[Для начала Трамп] хочет остановить убийства — просто остановить их»,

— подчеркнул он.

Келлог объяснил — Трамп сосредоточен на «комплексном подходе» к прекращению боевых действий. Спецпредставитель американского лидера подчеркнул, что Россия умеет воевать на истощение, и якобы подтверждение тому — потери в Сталинградской битве.

«И поэтому давление просто не может быть военным. Вы должны оказать экономическое давление, вы должны оказать дипломатическое давление», — объяснил он.

close Кит Келлог Mariam Zuhaib/AP

Мир и взаимные уступки

Конфликт не завершится без переговоров между Россией и Украиной, отметил Келлог.

«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать. Так уж обстоит дело на переговорах», — отметил он.

По его словам, возможное соглашение не будет «приемлемым для всех», однако нужно пытаться «поддерживать баланс».

Спецпредставитель добавил, что в обсуждении вариантов урегулирования конфликта на Украине участвует администрация Трампа. Недавно этот вопрос обсуждали сам республиканец, вице-президент, советник по нацбезопасности, госсекретарь и глава минфина.

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию»,

— рассказал Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Украинский лидер добавил, что «не будет добрым» в этом случае, потому что считает Владимира Путина своим врагом.

«Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — прокомментировал слова украинского президента представитель Кремля Дмитрий Песков.

Позиция России

Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла возможность временного перемирия или заморозки конфликта на Украине.

«Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта, неприемлемы. Они будут просто использованы тем же самым Западом, коллективным Западом, отдельными его представителями для укрепления военного потенциала киевского режима», — отметила она.

По словам Захаровой, России «нужны надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, которые гарантировали бы недопущение возобновления кризиса».

Осенью глава МИД Сергей Лавров раскритиковал идею о замораживании конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения.

«Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну, — они все равно говорят о том, что «давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим». Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — объяснял министр иностранных дел.

Хоть Россия и считает Зеленского нелегитимным лидером, но готова вести переговоры «с кем угодно», если у Украины есть такое желание, заявил президент Владимир Путин.

«Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский. — «Газета.Ru») не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — объяснил глава государства.

Прошлым летом Путин заявлял — для начала переговоров ВСУ должны выйти с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также власти Украины должны официально объявить об отказе от вступления в НАТО.