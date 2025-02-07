В США рассказали о первом шаге Трампа по решению конфликта на Украине

Келлог: Трамп хочет остановить бои на Украине, а затем перейти к переговорам

В первую очередь по вопросу Украины президент США Дональд Трамп планирует остановить боевые действия, затем приступить к реализации переговорного процесса. Об этом в беседе с изданием The New York Post заявил спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог.

«(Для начала Трамп – прим. ред.) хочет остановить убийства — просто остановить их», — подчеркнул он.

В дальнейшем президент США будет исходить из этого, добавил Келлог.

До этого он сообщал, что России и Украине придется пойти на компромиссы в целях решения украинского конфликта.

Келлог подчеркнул, что вся администрация президента США Дональда Трампа работает над решением украинского конфликта. Американский лидер хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по урегулированию на Украине, сообщил он.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.