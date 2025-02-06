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МИД РФ назвал неприемлемой заморозку конфликта на Украине

Захарова: перемирие или заморозка конфликта на Украине неприемлемы
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, поскольку это может быть использовано Западом для укрепления военного потенциала Украины. Об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта, неприемлемы. Они будут просто использованы тем же самым Западом, коллективным Западом, отдельными его представителями для укрепления военного потенциала киевского режима», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что в результате может быть предпринята попытка вооруженного военного реванша.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, результат которых превзойдет все ожидания. При этом Владимир Зеленский уже открыто говорит, что готов напрямую обсудить с Путиным процесс урегулирования и что Украина сейчас не может вернуть территории.

При этом в Чехии также выступили против возможного перемирия, поскольку его заключение якобы может привести не к завершению конфликта, а к его отсрочке. Президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил готовность к переговорам с Зеленским, но при этом попросил подтвердить легитимность его как президента Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские военные заявили, что не верят в возможность перемирия.

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