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Лавров оценил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта

Лавров: заморозка конфликта по линии фронта - это очередные «минские соглашения»

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Предложение о замораживании конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения выглядит как переработанные «минские соглашения» и даже хуже, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким. Фрагменты беседы были показаны в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Лавров также отметил, что с Запада все отчетливее звучат разумные предложения по поиску мирных решений для конфликта в Украине. Несмотря на то, что большинство из этих предложений для России неприемлемы, сама тенденция свидетельствует о положительных сдвигах.

«Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну, — они все равно говорят о том, что «давайте по линии соприкосновения перемирие на 10 лет, потом посмотрим». Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — отметил дипломат.

Сегодня Лавров также отметил, что возвращение Дональда Трампа к власти не повлияет на отношение США к ситуации на Украине, так как Вашингтон стремится сохранить контроль над происходящими событиями.

Ранее Лавров прокомментировал перспективы контактов Москвы с новой администрацией Трампа.

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