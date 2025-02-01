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Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о разговоре с Путиным по Украине

AP: Трамп ушел от ответа на вопрос о разговоре с Путиным по Украине
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Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине. Слова американского лидера приводит издание Associated Press.

«Я не хочу этого говорить», — сказал он, отвечая на вопрос говорил ли уже президент США напрямую с Путиным.

При этом президент отметил, что контакты начались. Трамп не уточнил, кто из представителей его администрации контактировал с Москвой, однако подчеркнул, что стороны «уже ведут переговоры».

1 февраля Дональд Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

Ранее Келлог озвучил судьбу антироссийских санкций со стороны США.

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